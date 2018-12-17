【十大中文金曲】張栢芝生仔又關許廷鏗事 ：我有一個奇特功能

許廷鏗（Alfred）今天（17日）出席《十大中文金曲頒獎典禮》，他憑著一曲《停半分鐘聽一闕歌》獲得「十大金曲」獎項，Alfred憶起製作這首歌曲的努力沒有白費：「呢一隻歌得到認可係一件開心事，因為其實我係人生第一次同一班樂迷實實在在去交流，然後想知佢哋反應，然後走遍全港大專院校，又去咗一啲舊式CD鋪，得出來結果，成日話樂壇已死，其實唔會，要睇大家堅持。」

許廷鏗（Alfred）今天（17日）出席《十大中文金曲頒獎典禮》。（黃國立攝）

《停半分鐘聽一闕歌》這首歌曲更有張栢芝為Alfred拉票，Alfred解釋見到她是一件機緣巧合的事：「原來栢芝佢係我好早期時候已經留意我，講緊係出《螞蟻》時候聽我歌曲，非常開心聽我唱歌，佢話原來一直有聽我唱歌，甚至有買我碟，（佢係你粉絲？）我唔敢講，因為其實我係佢粉絲，佢地位好高，我由細到大都睇佢電影同聽佢唱歌，影響我好多。」

Alfred希望接下來頒獎典禮有更好成績。（黃國立攝）

近日張栢芝公布第三胎小孩已滿月的消息，Alfred表示也是剛剛才知道，不過Alfred笑言可能是他有一個特別功能：「之前Kay同吳若希就公布生BB，我唔知栢芝係咪同我食完飯就咁，我有呢一個奇特功能，如果大家有意慾想生小朋友都可以同我食飯。」

Alfred笑言大家想生小朋友可以找他吃飯。（黃國立攝）