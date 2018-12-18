【十大中文金曲】譚杏藍入行9年獲新人獎：上台時有臨終畫面飄過

新人獎對樂壇新人嚟講都好緊張㗎。（林迅景攝）

《第四十一屆十大中文金曲》一如往年安排將頒獎禮一分為二舉行，今日（12月17日）率先頒發「十大金曲獎」、「最住樂隊/組合獎」、「最有前途新人獎」等獎項，其中「最有前途新人獎」由曾樂彤（金獎）、戴祖儀（銀獎）、譚杏藍（銅獎）奪得。無獨有偶，三位亦是由網絡歌手「起家」，再轉型簽約唱片公司成為流行歌手。奪得銅獎的譚杏藍（Hana Tam）更是經歷了《亞洲星光大道》比賽、亞洲電視、ViuTV、Youtube等平台，並在今年回歸香港樂壇。

入行9年先拎新人獎，其實譚杏藍（Hana Tam）條音樂路都幾曲折。（林迅景攝）

歷時9年，才奪得首個音樂上的新人獎項，似乎來得有點遲，不過總比沒到的好。譚杏藍（Hana Tam）接受《香港01》訪問時說：「以我印象我係入咗行9年，其他新人都講笑咁講：『嘩！新人「瑞」吖。』哈哈哈。（9年先攞新人獎，有咩感受？）我頭先一上台，好似啲人臨終畫面飄過，好似走馬燈咁，真係有9年嘅回憶。呢9年真係做咗好多嘢，但其實做咁多嘢都係為咗唱歌，突然之間港台畀呢個獎我，嗰下真係個手臂『毛管戙』。戴祖儀企我隔離，佢都話：『嘩，你嚟料啦喎。』因為我嗰時已經開始眼濕濕想喊。」



譚杏藍續說：「我喺台上一路忍住唔畀自己喊，因為我一喊就一定多謝唔到我啲朋友同事。其實頭先我漏咗多謝Fans、公司同事對我平日嘅容忍、幫我製作過每隻歌嘅音樂人，因為我真係好驚講得太多會阻住人。嚟緊呢一年我絕對會做更多嘅好歌，我呢道火唔會停㗎，因為道火已經燒咗9年，去到今年又再開始。」