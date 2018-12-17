【十大中文金曲】Supper Moment奪最佳樂隊：做到80歲繼續做音樂

《第四十一屆十大中文金曲》頒獎禮在今日（12月17日）於香港知專設計學院綜藝館舉行，數上上年的獎項，Supper Moment已連續4年蟬聯十大中文金曲的「最佳樂隊／組合獎」，由最初的「獨立樂隊」走到今天登上音樂頒獎禮以班在紅館開Show，實在得來不易。Supper Moment接受《香港01》訪問時，談及未來一年的發展，鼓手陳鴻達（Hugh）說：「首要任務係做好澳門場地嘅演唱會，本身只係開2月23日一場，而家主辦話爆咗場，所以就再開多場。」

好勁，Supper Moment已經第4年攞「最佳樂隊/組合獎」啦。（林迅景攝）

主音及吉他手Sunny亦十分搞笑的說：「這一兩年我哋會分拆上市，然後集資再分拆上市。有多熱氣就多熱氣，飲管有多粗就用多粗。」連續4年蟬聯十大中文金曲的「最佳樂隊／組合獎」實在證明了他們的努力，談到歌曲的創作靈感來源地，主音及吉他手Sunny說：「講得出嘅都試過。」結他手梁燿鵬（阿雞）也一面認真的說：「廁所又試過、飛機上面又試過、喺飛機上面嘅廁所都試過。」主音及吉他手Sunny最後也補充說：「方法係死嘅，最緊要係個人點樣去感受生活。」