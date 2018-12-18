Billboard 2018年度華語十大金曲　周杰倫楊瑞代《等你下課》奪冠

美國音樂權威平台Billboard旗下的公告牌廣播中國 Billboard Radio（China），正式公佈了2018年度華語、粵語十大金曲。華語天王周杰倫與楊瑞代嘅《等你下課》奪得六週電台冠軍稱霸，成為年度華語金曲。而粵語金曲方面，今年相當勤力嘅張敬軒有兩首歌入榜，但後起之秀江海迦AGA 嘅單曲《無期》，奪得八週電台冠軍，稱霸Billboard Radio年度粵語金曲。

周杰倫、楊瑞代嘅《等你下課》推出過動畫及真人版MV，加起嚟點擊率破億﹗（影片截圖）

Billboard Radio 每週針對華語、粵語歌壇發佈「華語TOP10」、「粵語TOP10」兩大電台節目，其中的歌曲排名以華語地區、粵語地區的主流電台排行榜數據為基準，並參考主流媒體點播及數字(Digital)銷量的綜合表現， 經過全年統計，華語歌曲方面，周杰倫與楊瑞代合作的單曲《等你下課》稱霸年度 Billboard Radio華語金曲。內地唱作天王李榮浩《年少有為》、于文文的《體面》，分別獲得四週和三週冠軍，位列年度華語金曲第二、第三位；從十大金曲位次來看，周杰倫另一首熱門單曲《不愛我就拉倒》也同樣進入十大，位列第八位；內地人氣唱作歌手蔡徐坤的《Pull Up》，首次打入年度十大，位列第六；天后鄧紫棋的兩首歌曲《倒數》、《那一夜》也擠進年度十大金曲，位列第七、第九。

S.H.E暫時三人合體嘅最後一首歌曲《17》，成為度華語金曲第四位。（網上圖片）

粵語歌方面，香港歌手AGA 的單曲《無期》，奪得年度Billboard Radio粵語金曲。張敬軒嘅《百年樹木》、年尾先出碟嘅陳奕迅《漸漸》分別以六週以及五週冠軍，位列年度粵語金曲亞軍和季軍的位置；從十大金曲名次來看，AGA、張敬軒和陳奕迅也都有另一首作品打入前十，分別是《小問題》、《天才兒童1985》以及《可一可再》；2017年度粵語金曲得主林奕匡，2018年度作品《草原》也有進入前十，位列第八。2017 Billboard Radio年度粵語最佳歌手獲得者陳柏宇的作品《認真如初》，位列第五位。

張敬軒今年非常勤力，《百年樹木》MV彩蛋不絕。（網上圖片）

AGA開心獲認同：呢首歌帶畀自己好多回憶

AGA回應《香港01》時表示，「多謝大家咁支持《無期》呢首歌，因為呢首歌係我自己新碟《Luna》入面最浪漫嘅一首歌，好開心褚鎮東先生俾我一個四、五十年代好華麗嘅編曲，亦好多謝填詞人林若寧俾我一個好浪漫、屬於聖誕嘅故事。同埋要多謝監製舒文，再一次幫我將整個細嫩感覺帶出。這是一首自己寫、關於冬天的歌，好開心這首歌帶俾自己好多回憶。」她又指，為了拍出《無期》的曲、詞感覺，專誠到日本北海道拍攝MV，「第一次踏足呢個地方，喺零下10幾度去拍一個冬天感覺嘅MV，我覺得由寫歌、錄音，去到拍MV，成件事都好Sync。」

AGA 出道5年以來金曲一首接一首，呢次《無期》更打敗前輩們成為年度粵語金曲。（影片截圖）

Billboard Radio China 2018年度華語TOP10:

1. 周杰倫、楊瑞代《等你下課》

2. 李榮浩 《年少有為》

3. 于文文 《體面》

4. S.H.E《17》

5. 田馥甄 《愛了很久的朋友》

6. 蔡徐坤 《Pull Up》

7. 鄧紫棋 《倒數》

8. 周杰倫 《不愛我就拉倒》

9. 鄧紫棋《那一夜 》

10. 小潘潘、小峰峰 《學貓叫》

Billboard Radio China 2018年度粵語TOP10:

1. AGA《無期》

2. 張敬軒《百年樹木》

3. 陳奕迅 《漸漸》

4. 張敬軒 《天才兒童1985》

5. 陳柏宇 《認真如初》

6. 鄭秀文 《Creo en Mi》

7. 陳奕迅 《可一可再》

8. 林奕匡 《草原》

9. Hana 《只想與你再一起》

10. AGA《小問題》