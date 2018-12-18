《Running Man》欲「野生捕獲」周潤發　相隔十年再上韓國節目？

韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》星期日（16日）繼續播出劉在錫、池錫辰和全昭旻在香港拍攝的片段。三人繼續邀請不同香港市民推介美食，若有人介紹牛扒則順利完成任務，可惜連續六位市民均推介麵食，劉在錫、池錫辰和全昭旻因此無法完成任務，節目組於是要三人挑戰另一個任務：野生捕獲周潤發！

《Running Man》今次香港之旅同麵實在有不解之緣喎！（影片截圖）

在今集《Running Man》中，劉在錫、池錫辰和全昭旻用輪盤決定找便利店職員和兩名姓王的市民介紹地道美食，不過他們沒有如三位主持所願推介牛扒，反而介紹魚蛋麵、台灣麵和乾炒牛河，令劉在錫和全昭旻心灰意冷得當場跪地，場面非常搞笑。翌日早上，節目組問半夢半醒的池錫辰，提到香港必定會想到甚麼之時，池錫辰懵懂地回答「周潤發」，沒想到《Running Man》節目組其後竟要求三人找發哥拍照，令他們晴天霹靂。

《Running Man》主持搵姓王嘅市民介紹美食，點知都係介紹佢哋去食麵。（影片截圖）

連續食六次麵，難怪劉大神崩潰到跪地啦！（影片截圖）

在下集預告中，三人將會到發哥常常出沒的九龍城街市，希望可以「野生捕獲」發哥，在預告片尾聲，三人與一個人見面時，神情非常驚訝，究竟他們是否成功與發哥見面呢？大家就要留意下星期日播出的《Running Man》了！

節目組最新任務係叫三人搵周潤發影相，令佢哋當場嚇一跳。（影片截圖）

究竟下集發哥會唔會出場呢？（影片截圖）

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另外，MBC《真實故事探索隊》在十月專程來港採訪周潤發，就他捐出全副身家的話題進行訪問，是他相隔十年再次與韓國傳媒會面。周潤發的電影在八、九十年代的韓國極具影響力，節目組更特意準備橫幅與發哥見面，深受感動的發哥也和節目組自拍留念。《真實故事探索隊》節目組透露，發哥在拍攝時非常「貼地」，除了穿上平民服裝逛街外，還親民地與市民合照。明晚播出的《真實故事探索隊》將會貼身追訪發哥的生活，以及談論捐出全副身家的因由。