《一周偶像》抄《Idol Room》無起色　搵光熙、曹世鎬做新MC救亡

自從鄭亨敦和Defconn從《一周偶像》下車換入金信英、李尚敏、俞世潤做MC之後，不但沒有起色、節目質素愈來愈差之外，更為了迎合觀眾口味去學現在由鄭亨敦和Defconn主持《Idol Room》的節目內容。今日 MBC就公布會由光熙、曹世鎬和南昌熙成為新一位的《一周偶像》MC，令大家都對今次換人成效存疑。

《一周偶像》由2010年開始播出，節目一直以鄭亨敦和Defconn為主持，二人刻薄又帶點搞笑的特色令粉絲都看得很投入。二人下車後過檔jtbc的綜藝節目《Idol Room》，即使沒有了《一周偶像》有名的「Random Play Dance」，但鄭亨敦和Defconn也成功與團隊一起在《Idol Room》中創出「直拍Cam」（一直拍攝的鏡頭）和「Nano Dance」等，成功再次打造出一個極受歡迎的偶像節目。

《Idol Room》為韓國第一個有偶像直拍的節目。（網上截圖）

相反，《一周偶像》自從換了金信英、李尚敏、俞世潤做MC後，不但令人覺得節目的感覺十分尷尬，MC之間和偶像也沒有火花，所以就很難令大家再次關注。《一周偶像》更在《Idol Room》的「直拍Cam」成功後，意圖直接把成功的概念「借用」，在《一周偶像》中加入了「一分鐘直拍」，讓偶像有一分鐘去自我介紹。雖然在內容上有點不一樣，但因為概念和時間點上的相似，令大家都會有所比較。

《一周偶像》也換個方式去設立「直拍Cam」。（網上截圖）

金信英、李尚敏、俞世潤接手做《一周偶像》MC後，節目質素就每況愈下。（網上截圖）

今次的《一周偶像》是光熙退伍後首次做MC，由於光熙和曹世鎬之前曾分別做《無限挑戰》的MC和嘉賓。南昌熙和曹世鎬本身就是一對好朋友，所以今次一同做《一周偶像》的新主持會更有花火。《一周偶像》今次也換上了新導演林延正PD，他就表示希望新MC可以愉快地和觀眾、偶像互動起來。新版的《一周偶像》將會在2019年1月9日下午5點（韓國時間）在MBC Every1和MBC Music頻道播出。