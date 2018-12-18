《先熱情地打掃吧》金裕貞被宋再臨表白　尹鈞相出招追女仔！

隨着韓國JTBC電視劇《先熱情地打掃吧》進入中段，金裕貞（飾演吉五雪）、尹鈞相（飾演張善潔）和宋再臨（飾演崔君）的三角戀逐漸浮面，雖然金裕貞和尹鈞相漸生情愫，但宋再臨在昨晚（17日）播出的第七集中，突然向女方表白，令金裕貞和觀眾均甚為驚訝！

雖然上星期的《先熱情地打掃吧》中，金裕貞雖然被尹鈞相親吻，但尹鈞相遲遲不敢向金裕貞確認心意，所以女方感到憤憤不平；另一方面，一直被金裕貞視為無業遊民的宋再臨真實身份是心理醫生，金裕貞和好友均對他刮目相看，宋再臨在今集尾聲時更向女方表示：「吉五雪是我想要守護的人」，正式向金裕貞表白！而欲向金裕貞表白的尹鈞相碰巧看到這一幕，心裡五味雜陳。

金裕貞得悉宋再臨是心理醫生後，頓時刮目相看。（影片截圖）

宋再臨向金裕貞深情表白。（影片截圖）

而金裕貞卻不知如何是好。（影片截圖）

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今晚播出的《先熱情地打掃吧》，尹鈞相和情敵宋再臨相約面對面「攤牌」，而金裕貞則被安排擔任尹鈞相的一日秘書，看來尹鈞相要展開追求攻勢了！究竟金裕貞會選擇尹鈞相和宋再臨呢？各位劇迷就要留意今晚播出的《先熱情地打掃吧》，亦可以在韓國《先熱情地打掃吧》播出後四小時，在黃Viu欣賞中文字幕版本。

宋再臨告白的一幕亦被尹鈞相看在眼裡。（影片截圖）

今晚播出的《先熱情地打掃吧》中，金裕貞將會擔任尹鈞相的一日秘書，相信是尹鈞相的追求攻勢！（影片截圖）