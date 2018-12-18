41歲敗犬女王嫁石油富商　楊謹華正式成為人妻：我是陳太太

近來娛樂圈喜事真的一浪接一浪，繼鍾欣潼（阿嬌）20號大婚﹑蕭正楠宣佈己娶黃翠如﹑周勵淇公布同內地軍部演員傅浤鳴成為夫妻後，今日台灣演員楊謹華亦公開宣佈加入人妻行列了，正式成為「陳太太」獲得海內外唔少朋友同網友祝福，她終於脫離「敗犬女王」稱號了。

楊謹華終於結婚嫁美籍石油富商男友Ben。（網上圖片）

楊謹華經朋友介紹而認識美籍石油富商男友Ben，兩人愛的甜蜜亦不時在社交網站放閃，拍拖近3年的她每每被媒體追問婚期，她都大方回答表示有好消息一定會通知大家。果不然終於在台灣的戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻，選擇今日沒有特別原因她只覺得感覺對了就去做，她於社交網站更公開要糾纏老公一輩子相當甜蜜：「大家好！我是陳太太，不再是楊小姐，對於這新的身份我非常喜歡，也非常珍惜，從在一起的第一天到現在，我最期待的是每次見到你，你總是給我溫暖的笑容及滿滿的愛，在這1095天的日子裡，謝謝有你，愛讓我們相互扶持，相互照顧，相互成長，在未來的日子裏，我們要繼續糾纏一輩子哦，陳先生。」隨即獲得唔少人送祝福，望她一定要幸福下去。

楊謹華成為陳太太。（網上圖片）

41歲的楊謹華絕對是娛樂圈的黃金剩女，不過她從來不缺乏愛情，經過尋尋覓覓最終找到屬於自己的Mr Right，這一位拍《敗犬女王》紅遍兩岸三地的剩女，終於唔再係敗犬了。另外，據台灣媒體指出，楊謹華不公開宴客婚事一切從簡。

她亦唔再係敗犬女王。（網上圖片）