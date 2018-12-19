Eleven撇甩《怪奇物語》𡃁仔造型　代言Calvin Klein少女味逼人

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《怪奇物語》（《Stranger Things》）「Eleven」Millie Bobby Brown從去年起擔綱知名品牌Calvin Klein的服飾代言人，適逢聖誕佳節，Millie為該品牌拍攝一系列應景的宣傳照與影片，無論是甜美、酷炫、復古等各式風格，她都能輕鬆駕馭。

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Millie Bobby Brown主演的《怪奇物語》第三季已於上個月結束拍攝，預計2019年夏季正式上線Netflix。

首部大銀幕作品《哥斯拉II：王者巨獸》（《Godzilla: King of Monsters》）將於2019年5月30日在香港上映，續作《哥斯拉對金剛》（《Godzilla vs. Kong》）正在拍攝中，預計2020年5月22日在美國上映。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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