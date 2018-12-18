【HMV清盤】音樂人黃志淙25年前見證開幕：嗰時好熱鬧㗎！

今年6月屹立香港29年的Hong Kong Records（香港唱片）宣告結業後，在香港開設25年的HMV亦宣佈自願清盤，一年內兩家唱片連鎖店連續撤離香港，代表著香港實體唱片業的衰落。資深音樂人兼903DJ黃志淙與HMV之間有濃厚的情緣，看見這間曾經輝煌的唱片連鎖店來到終結，感到相當婉惜。

資深音樂人兼903DJ黃志淙當年見證著HMV銅鑼灣皇室堡的開幕，對於他來說HMV不只是一個唱片舖，而是一個能夠勾起舊時回憶的地方：「嗰時好熱鬧㗎！一來啲人搵唱片、聽歌、約人等睇戲呀，都會喺嗰啲試聽機度郁吓身搖吓頭，係一個潮流指標嚟嘅。」他稱當年在每個星期六都會在HMV做客席DJ，亦與聽眾有很多音樂上的交流：「因為我播英文歌多，嗰陣時西方音樂個市場同文化都好興盛，所以好多人會走埋嚟話『呢首歌我嗰日喺電台聽你節目播過！』跟住就會唱兩句，我就好似喺度解答疑難咁，佢哋喺度就搵到就會即刻買㗎喇！」

HMV於1993年正式進駐香港，陪伴香港人渡過了25年，見證著香港唱片業的興衰。（資料圖片）

黃志淙稱流行音樂文化一直隨住科技而轉型，由以前舊時的黑膠碟、卡式錄音帶（cassette帶）、CD光碟，到近年音樂大部份都搬到網上平台，人人都在大大小小的音樂串流網站，例如Spotify、Apple Music等聽歌。當聽歌越來越方便快捷時，還會有人走到實體CD舖試聽歌曲或購買實體碟嗎？黃志淙說現時時代變遷，唱片業是時候需要改變：「冇咗呢啲唱片舖係少咗好多樂趣。但又唔係完全悲觀，因為如果數碼科技係一個大趨勢，如果一樣做返20幾年前嘢，係唔能夠同呢個時代抗衡。」

其實科技的發達當然會為大眾聽音樂帶來更多聽音樂的選擇，但是同樣的問題在世界各地仍然發生，但在其他國家，例如美國、日本、韓國等地的唱片實體銷量依然鼎盛，歸根究底原來是本地音樂的問題？他沒有否認：「我又唔可以話只係得呢個原因，但其實全世界實體碟數量一路都逐年下降，96、97年開始插水，而又喺呢幾年開始回升，所以其實已經衰到貼地咗喇。」

黃志淙表示曾經如此輝煌的HMV來到要清盤的境地感到可惜。（黃志淙facebook圖片）

一個舖頭其實唔係只係賣碟，而係一個文化嘅培養地。

HMV近年嘗試轉型，除了賣唱片，亦加入很多「居家」元素，例如賣T恤、玩具、音響等等，但還是以失敗告終，黃志淙表示其實可以好好善用Livehouse去改變現時實體唱片舖的困境，為香港人提供多一個享受好音樂的地方：「依家成日都話唔夠場地做show，如果嗰度做到個好穩定嘅一條龍服務，啲人可以飲嘢，聽歌、買飛睇show，買吓碟，買吓紀念品咁，雖然感覺上好似離開咗音樂本質，但係依然個核心都係離唔開音樂。」

他說希望音樂能夠有更多新的推廣方法，例如讓音樂與商場、店舖有合作的機會，令音樂文化能夠在香港繼續發光發亮。「音樂應該係分享，而唔係純粹一盤生意咁簡單，如果做生意係冇咗文化嗰個抱負或者視野，咁就會爭少少。」