岑麗香佗B五個月去夏威夷度假　照着泳衣騷玉背

岑麗香這個月初透過IG宣布「B-a-b-y coming2019!」的好消息，獲大批網民送上祝福。早前她預告預產期會在明年四月，現在懷孕五個月的香香，暫時放下工作，最近與老公強強飛到美國夏威夷度假，享受陽光與海灘。香香還在IG分享靚相，其中一張就是她穿着比堅尼的背影照片，佗B五個月依然身形Fit爆！

雖然只有一個背影，但呢個身材真係點睇都睇唔出香香佗B五個月！（IG圖片）

雖然香香懷有五個月身孕，但她一樣換上比堅尼，大騷白滑玉背和長腿。不過相中所見只有她的背影，大家看不到她的正面照。之後香香再上載了一張她躺在泳池邊的照片，但就一身長袖衫長褲包到嚴嚴實實。網友紛紛留言大讚靚，還說香香的身材完全看不出來大肚呀！

香香同老公強強去咗夏威夷度假，享受陽光與海灘。（IG截圖）

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現年34歲的香香，今年6月離巢TVB時，已經表明想投放更多時間予家庭，調理好身子盡快生小朋友，月初她上載了一張與老公強強手一起拎住件baby jumpsuit的照片，公布懷孕喜訊。雖然這次未能見到她的大肚相，但大家都好期待她肚中的小Baby出世！

香香月初在IG宣布有喜，網民紛紛留言祝福。（IG圖片）