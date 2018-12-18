孔劉孖11年好友金材昱美國睇NBA　網友遇大叔：後面有鬼怪的聲音

孔劉大叔2016年拍完《鬼怪》後，最近終於有重返螢幕的消息，預計下年會有兩部電影上映，相信粉絲都非常期待。不過向來不用社交媒體的孔劉，這兩年間的行蹤都可說是非常神秘。近日就有網民在美國巧遇孔劉，與好兄弟金材昱一同觀賞NBA賽事。

有韓國網民提到，上星期在美國甲骨文體育館觀看NBA賽事時，在球隊的紀念品專賣店巧遇孔劉大叔和金材昱。該名網友提到在專賣店內，後面出現鬼怪的聲音，一看之下竟然是孔劉，就連金材昱也一起出現，大方分享巧遇的心動經歷。她更悄悄拍下兩人的照片，可見戴著鴨咀帽的孔劉和金材昱沒被外國人認出，大叔更親自掏腰包，購買球隊的紀念品。金材昱則與同行朋友在旁，抱著雙手等待他付款。

照片中，異常地清楚見到孔劉和金材昱在觀眾席上。（網上圖片）

另外一張官方上傳的現場照片中，亦清楚可見坐到觀眾席上的孔劉和金材昱。焦點原來應在正在投籃的NBA球員克萊·湯普森上，可是觀眾席上的兩人卻非常顯眼。明明照片模糊到看不清觀眾的外貌，唯獨二人特別出眾，果然掩蓋不了明星的氣質！兩人不但睇得非常投入，孔劉更緊張到張大口。講到孔劉和金材昱的友誼，就要追溯到2007年，兩人一同拍攝經典韓劇《咖啡王子1號店》的時候。當時男主角孔劉飾演太子爺，金材昱則是咖啡店店員，沒想到經過11年後，兩人的關係仍然非常親密。

孔劉和金材昱因《咖啡王子1號店》結緣，11年後仍然非常友好。（網上圖片）