【2018韓娛大事回顧】邊隊女團連金正恩都撐？OPPA入伍潮最心碎？

2018年進入倒數，你記得今年的韓國娛樂圈發生哪些大事嗎？年初開始掀起的「#MeToo運動」、音樂平台榜單逆襲爭議，以及日韓聯合選拔《Produce 48》都在今年佔據大量版面。迎接2019年之前，一於回顧今年韓娛不可錯過的五大話題！

1. 跌錢！繼#MeToo運動 韓娛演藝圈又爆「#債Too」

2017年從美國演藝圈開始發酵的「#MeToo運動」，鼓勵曾受性騷擾、性暴力的受害者打破沉默，勇敢公開自己的經歷不再姑息犯罪。韓國的「#MeToo」今年初從戲劇圈燃燒到歌壇，演員吳達庶、歌手 Moonmoon、Kang Tae Gu 都被爆出性醜聞而暫停所有活動，更接連引發另一股「#債Too」風波。

▼繼MeToo風波後，韓國娛樂界不少大腕居然成為被「#債Too」的對象▼

「#債Too」一詞從Rapper歌手Microdot的父母詐欺案開始，接連有受害者出面揭發曾受明星父母詐騙或欠債不還，包含Dok2、RAIN、馬東石、Tiffany Young、MAMAMOO成員輝人等，最後多是藝人出面道歉、替父母賠償才落幕。雖然不是藝人自己引發的醜聞，依然在韓國掀起軒然大波。

2. 造馬之嫌？誰才是真正音源強者 榜單冠軍爭議

韓國串流音樂平台發達，在音源網站的排名也是兵家必爭之地，過去曾有臉紅的思春期（BOL4）、MeloMance等人透過音樂節目、演出影片爆紅，成功逆襲榜單。但今年在排行榜逆襲的 Nilo、JANG DEOK CHEOL、SHAUN，在幾乎零宣傳的情況下鍊贏人氣偶像，引起網友懷疑是否作弊，但所屬公司皆出面表示是社交媒體行銷帶動收聽，面對爭議仍眾說紛紜。YG 娛樂旗下 BLACKPINK、MINO 等人，今年發片也在音源榜攻佔數天冠軍，好成績也遭部分網友質疑有問題，相關討論也在網路上持續發酵。

▼按圖看BOL4、MeloManceNilo、SHAUN等人2018年推出的音樂作品，他們都真的是名不見經傳嗎？▼

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3. 兵役潮、離巢潮——Fans心仔碎到一地都係！當兵、合約衝擊不斷

今年對許多粉絲來說也是難熬的一年，大批男團成員面臨當兵期限，暫別螢光幕從軍去。年初當兵的 G-DRAGON、鄭容和，還有閃電入伍讓粉絲措手不及的 INFINITE 聖圭、Highlight 斗俊、BTOB 恩光等人。因應這股當兵潮，不少團體也接連發表暫別作品，讓粉絲在將近兩年的空窗期間，也能透過歌曲想念心愛的偶像。

▼2018是韓星兵役潮！有G-DRAGON、鄭容和、 INFINITE 聖圭、Highlight 斗俊、BTOB 恩光…沒有人能逃得過「剷青」的宿命▼

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B1A4振永、Baro 以及 Block B 隊長 ZICO合約到期後宣布不續約。相較於當兵帶來的短暫離別，成員不續約、退團等新聞也帶來不少衝擊。B1A4 振永、Baro，以及 Block B 隊長 ZICO 都在今年宣布不和原公司續約，專注發展個人活動，雖然並沒有退團，Fans在短期內恐怕還是難以盼到全員合體。除了成員主動選擇不續約，泫雅、E'Dawn 認愛後遭退社的新聞也堪稱今年韓娛一大震撼彈。

▼今年牽涉離巢潮的泫雅、E'Dawn、B1A4振永、Baro 以及 Block B 隊長 ZICO▼

4. 至威水！金正恩都特登去睇——南北韓互動頻繁 KPOP歌手有功勞

今年備受國際關注的南北韓關係也造就幾則演藝大新聞，4月南韓總統特使團訪問北韓期間，少女時代徐玄、Red Velvet、白智榮等獲邀前往平壤演出，為兩韓高峰會談暖身。北韓最高領導人金正恩表示為了看 Red Velvet 演出特地調動行程，意外成為各國媒體爭相報導的焦點；今年9月 ZICO、Ailee 也為南北韓高峰會受邀至北韓演出，以流行文化促進兩韓互動交流。

▼南北韓超衝擊的音樂跨界合作，北韓領袖金正恩都讚好▼

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5. 至Worldwide！跨國合作做好音樂 日韓聯手打造國民女團

今年最hit話題還有出乎意料的跨國組合，從「世界彈」BTS防彈少年團與 Steve Aoki數度合作、SUPER JUNIOR和 REIK、CL與Black Eye Peas霸氣合唱等華麗名單不斷帶給歌壇驚喜；不只音樂人之間合作頻繁，韓國 Mnet 電視台與日本製作人秋元康聯手打造選拔節目《Produce 48》，由觀眾票選誕生日韓聯合女團 IZ*ONE，韓星跨國合作從日本橫跨至華語、歐美音樂圈，促成熱爆話題。

▼按圖看2018年韓團與外國歌手的合作曲目▼

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