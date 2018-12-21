無心法師、雙世寵妃等大熱陸劇出續集　將夜第二季竟然冇陳飛宇份

近年來越來越多爆紅的電視劇抓緊熱度，接拍續集，像是才剛完結的《雙世寵妃2》這次原班人馬回歸，破除了難超越前作的「續集魔咒」，再度引爆熱潮！官方更加碼宣布將籌拍第三季。另一方面，近期收視、口碑雙收的玄幻劇《將夜》，劇組也透露會再推出劇集，除此之外這部劇，還將推出第三季喔！

《將夜》第二季

玄幻劇《將夜》剛開播時許多劇迷衝著劇中老戲骨、實力派陣容的「配角們」而追，沒想到開播後好評不斷，才上檔兩週播放量就奪冠。高度還原原著的《將夜》，不僅打戲精彩出色，劇中主角寧缺、桑桑真摯的情誼也打動不少人。隨著《將夜》好評與收視雙雙發酵，劇組也宣布會推出第二季，然而飾演男主角寧缺的陳飛宇卻透過工作室表示，因為檔期緣故無法接拍，也讓許多劇迷心裡五味雜陳！

《將夜》叫好又叫座宣佈推出第二季！點圖回顧首季精彩劇照▼

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《雙世寵妃》第三季

甜度破表的《雙世寵妃》第一季拍了還不夠！梁潔、邢昭林等原班人馬「再續前緣」2018年又推出了第二季，除了42場吻戲是一大看點外，當中的「夾心餅乾吻」更是迅速引爆話題，加上甜虐交加的劇情，讓劇迷整個欲罷不能，《雙世寵妃2》也連連登上收視冠軍，最後曲小檀和墨連城甜蜜結婚，不過他們兒子卻成了新的鎮魂珠宿主，這也代表著一場新的冒險又要展開！而官方也在官微證實了將拍第三部，並且又是原班人馬主演啦！

《雙世寵妃》將原班人馬上陣拍攝第三季！點圖回顧第二季劇照▼

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《無心法師》第三季

民國玄幻劇《無心法師》在2015年爆紅後，主演韓東君、金晨、張若昀、陳瑤等人聲勢也跟著水漲船高。2017年也順勢推出了《無心法師》第二季，劇中陳瑤帥氣的男裝扮相，迅速引發話題，不少劇迷大讚她「比韓東君還帥」，而近期韓東君也宣布《無心法師》第三季將在2019年初開拍，韓東君、陳瑤、王彥霖都會回歸，由於這次背景設定在盛唐時期，也讓陳瑤的古裝造型成了大家關注的焦點！

《無心法師》將於2019年開拍第三季！點圖欣賞更多精彩劇照▼

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《九州天空城》第二季

「插腰太師」徐正溪又要來啦！在《九州天空城》的好口碑下，徐正溪、王玉雯主演的《九州·天空城2》已在2018年底悄悄殺青，延續第一部的感情線，展開了第二代的故事，徐正溪在劇中飾演雪景空，與《夏至未至》的新生代女演員王玉雯共譜虐戀，也再次使九州IP電視劇成為關注焦點！

徐正溪與王玉雯於《九州·天空城2》共譜虐戀，率先欣賞第二季精彩劇照▼

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「續集」對許多劇迷來說是既期待又怕受傷害，雖然想看接主角下來發生什麼事，卻又害怕劇情或心愛的角色「崩壞」，這樣複雜糾結的心情真的只有劇迷懂了！上述古裝劇續集，哪部最讓你期待也怕受傷呢？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：雙世寵妃2「糖度超標」收視奪冠！吻戲招式再升級，靠3大酥點收服觀眾！】