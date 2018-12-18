【守護神之保險調查】黃宗澤奉旨寸苗僑偉 ：腳傷應該係報應

黃宗澤（Bosco）早前拍攝《飛虎之雷霆極戰》時不慎夾斷腳掌，今日（18日）要用拐杖挺住傷腳現身將軍澳電視城，宣傳劇集《守護神之保險調查》，依然充滿活力與三哥苗僑偉鬥嘴。

Bosco接受《香港01》訪問期間，因久站而令傷腳充血發麻，要抬起腳讓血液回流，問到復原情況，Bosco透露：「只要腳往下，血液流進腳就會麻痹，暫時都走不到，醫生說最少要三個月才能康復，之後仍要接受物理治癒。」但《飛虎之雷霆極戰》拍攝仍在繼續，Bosco亦要落場拍攝：「暫時只能拍攝半身，很多畫面要交給替身。」

黃宗澤與苗僑偉在台上繼續鬥嘴，笑言因拍劇時「做口業」而得到報應。（葉志明攝）

Bosco笑言會接拍是因為監製鍾澍佳開出好條件：「他要求我不停寸三哥，因為他一向是有型上司，從來不會處下風，今次他演Junior，當然要好好關照他。」一向愛開玩笑的Bosco，面對三哥仍然得心應手嗎？「應該只有我能演這角色，因為我跟他情同父子，加上一些現場爆肚，的確很好笑，但最後就是報應了，幸好這一年很快要過去。」Bosco笑言最常說的一句話，就是要「不要再chok了」。

提到曾合作《幕後玩家》的拍檔蕭正楠與黃翠如在《萬千星輝頒獎禮》上宣布已婚，他笑說：「我也是不知情的，但完全沒有覺得意外，畢竟我們早習慣蕭生蕭太的叫。」

黃宗澤指腳傷要三個月時間才能康復，但拍攝工作不能耽誤。（葉志明攝）