《男朋友》江原道三大拍攝地　宋慧喬童話酒店大人細路都啱玩

由宋慧喬和朴寶劍主演的tvN韓劇《男朋友》，雖然上星期收視稍有回落，不過一直保持8.5%以上的好成績。除了首集出現的古巴靚景外，不少粉絲和劇迷都對《男朋友》，在韓國取景的拍攝地非常有興趣。除了男主角劇中出身的弘濟洞外，宋慧喬掌管的「童話酒店」和周邊靚景亦成為話題。

《男朋友》中，宋慧喬任職童話酒店的CEO，朴寶劍則是酒店宣傳部的新職員。而童話酒店亦即是兩人在古巴認識後，返回韓國後，重新相遇的地方。劇集中講到童話酒店三面環海，有世外桃源的感覺外，亦給客人渡假的感覺。《男朋友》特別到了位於韓國束草的樂天度假村（Lotte Resort Sokcho）進行拍攝，而實際上酒店亦與劇集描述一樣，被大海包圍，更主打強調每個房間都能欣賞到東海的海景。除了酒店外，度假村也包含室外的水上樂園和野外營地等，不少韓國網民都紛紛表示準備下年夏天，跟兩位主角到此一遊順便打卡。

度假村環境甚佳，不過價錢亦不算是昂貴。最便宜的雙人套房，價錢由22萬韓幣（約1500港元）起至40萬韓幣（約2700港元）不等，視乎淡旺季而定。而網上評價可見，大部分曾入住的旅客都表示滿意，分享「設施良好」、「房間整潔」等評語和大讚酒店的無敵海景。而且評語更講到，酒店員工友善之餘，更有能夠用中文溝通的職員，無需擔心言語不通的問題。

朴寶劍身後的正是位束草的樂天度假村，正如劇集所描述一樣被大海包圍。（影片截圖）

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而童話酒店外，鄰近的外甕峙港邊的環林道，也成為熱門的景點之一。環林道即是宋慧喬在新職員歡迎會上，發現朴寶劍後，兩人首次再遇見的地方。當時朴寶劍跟隨南室長（高昌錫飾）出差，到了海邊拍照，宋慧喬也剛好在同一地方散步，沿著環林道的木樓梯往下走，便能輕易走到海灘。而且散步徑與酒店連接，絕對是晚飯後有助消化的好地方。這條全長接近兩公里的散步徑，所在位置的外甕峙港是近年才決定對外開放，有如何秘境都無人知原來同韓戰歷史有關。

由於外甕峙港邊散步道位於外甕峙村內，雖然在束草八景內，可是位置偏僻，所以韓戰後幾乎沒有人知道這個景點。加上1970年時，曾有北韓軍特種部隊在外甕峙港邊，利用鯊魚級潛艇，收集韓國軍事情報，所以當時南韓政府就直接在海邊進行全面管制。1953年韓戰停戰後，環林道一直禁止市民進出。2014年酒店收購環林道後，終於在2018年正式對外開放，成為全新的旅遊景點。

宋慧喬在外甕峙港邊的環林道，向朴寶劍解釋沒有在歡迎會上認出他的原因。（影片截圖）

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除了位於束草的兩個拍攝地外，《男朋友》更到了附近東明港的一間名叫RaRaMuRi（라라무리）的咖啡店取景。同時RaRaMuRi亦是一間在江陵，有名的民宿，是不少韓國人必到的打卡地之一，亦是韓劇《鬼怪》和《藍色大海的傳說》的拍攝地。除了民宿的藍色外牆非常吸晴外，門外的海灘上更擺放了，看似有點孤獨的木製長椅和人型公仔。這亦是第四集《男朋友》中，兩位主角邊看海邊喝咖啡的拍攝地。朴寶劍為宋慧喬披上羽絨外套，又睡在女方膊頭上的畫面，相信劇迷仍然非常歷歷在目。RaRaMuRi與以看日出著名的正東津非常接近，粉絲亦不妨把景點安排在行程中。

宋慧喬在民宿前，向入睡的朴寶劍剖白內心世界。（影片截圖）