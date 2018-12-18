【守護神之保險調查】徐子珊半工讀拍劇　劉心悠：子珊很犀利！

徐子珊與劉心悠今日（18日）到將軍澳電視城宣傳新劇《守護神之保險調查》，子珊事隔三年再次拍劇，她表示是應樂易玲及鍾澍佳邀請：「好多謝他們的遷就，知道我正在讀書，這段時間我一直是跨境學童，初時很擔心能否重拾演員工作，結果表現已比我想像中好。」

《守護神》除了有徐子珊及劉心悠，還有三哥苗僑偉和黃宗澤，卡士相當勁。（葉志明攝）

子珊以半工讀方面繼續心理學碩士課程，只剩一個學期及完成論文便告畢業：「我想繼續讀書，但我仍然有心在拍劇這方面，會不會有下一部劇集仍不知道，現時很享受工作之間的磨合。」

徐子珊邊拍攝邊忙學業，中港兩邊跑自言是「跨境學童」。（葉志明攝）

而心悠加入邵氏後首部作品便是《守護神》，她表示：「當時《宮心計2深宮計》chur完便接力拍這部，竟然可以到布拉格又食又玩，感覺很夢幻，要多謝黃宗澤及子珊這班拍檔，即使我廣東話講成粗口諧音，都努力忍住沒有爆笑！」

劉心悠除了向子珊學好廣東話，亦希望能像她一樣同時兼顧好演員及生活。（葉志明攝）

心悠希望廣東話能繼續進步而壓力，獲子珊糾正及啟發：「子珊亦一直給我很多信心，指自己也會有懶音。要知道邊讀書邊工作很難，子珊真的很犀利，希望將來有機會請教這位心理醫生。」