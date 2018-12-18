【大帥哥】「天嬌」譚凱琪磨劍18年　入TVB等挑戰：希望繼續進步

2012年，余詠珊再次回歸無綫電視擔任綜藝科總監一職，及後陸續有不少她的愛將轉投無線旗下，當中包括一眾有線主播例如洪永城、黄翠如、陳貝兒、陸浩明以及出爐視后李佳芯等等，均被稱為「余黨」。「余黨」加入無綫後，很多都極速上位，同時極速洗甩「有線味」，甚至有部分觀眾不知道這班「新面孔」曾是有線主播。

經過6年的努力，多個「有線幫」都榮升一線小生花旦：

發力最遲的有線幫？

同樣是「有線幫」，若論「可見記錄」，譚凱琪（Zoie）在無綫的成就，或未及以上幾位，膚淺而言，Zoie未有與作何一個節目／劇集畫上等號。對此，Zoie並不妒忌：「無得咁樣去比較，佢哋都係我嘅好朋友，見到佢哋嘅成就，我都好戥佢哋高興。我只會同自己比較，入咗無綫5年，我亦都睇到自己有明顯嘅進步，我唔係話要爭啲咩獎，但最緊要係見到自己嘅成長，咁先可以繼續做到唔同嘅角色。」近日無綫劇集《大帥哥》全城熱播，當觀眾們都為張衛健重返無綫拍劇而歡呼喝采的同時，也增加了他身旁角色的曝光率和知名度，而Zoie在劇中正正飾演「大帥哥」的妻子葉天嬌。

原本大家都以為Zoie所飾演的天嬌是屬於「花瓶」的存在，但自從上星期由張衛健所飾演的狄奇為贖回天嬌而欠下由趙永洪飾演的日本人根本英俊一個人情之後，觀眾們都預測到天嬌會是一個令劇情有巨變的角色，而且網絡資料亦透露了天嬌的另一個名字──舞川內衣。（劇照）

天嬌＝譚凱琪＝Annie姐

「好開心，因為個保安姐姐最近都嗌我『天嬌』，而唔係譚小姐！」當角色名稱成為真人暱稱，這代表住Zoie成功將「天嬌」化成自己的一部分。其實今次Zoie在劇中角色很有挑戰性，除了需要經常與張衛健這高手過招之外，又要演出「間碟」亦正亦邪的矛盾，又要有一種對張衛健又愛又恨的感覺，這種身份、情緒、性格上的轉變不定，對Zoie而言實屬演技考驗。其實Zoie並不是第一次享受到角色名變為暱稱的榮譽，對上一次是去年《不懂撒嬌的女人》中的Annie姐：「嗰時我去行商場，啲售貨員都會嗌我做Annie姐，我當時個感覺就好似喺劇入面巡鋪咁。其實有呢個現象我真係好開心，因為證明有人睇，有人留意我嘅演出。」

《不懂撒嬌的女人》（電視畫面）

Zoie曾做「視后」上位

其實在天嬌和Annie姐出現之前，Zoie在劇集的表現亦曾多次引起網民討論，最經典的可謂去年《踩過界》中，她飾演一名行為藝術家魏雨珍，劇中她利用自己赤裸的身體去表達人生和女性的價值和意義，當時的一幕「全裸」震撼了觀眾的眼睛，Zoie回憶當時收到劇本的感受謂：「我唔係因為可以性感演出而去做呢個角色，我知道演員係好被動，但如果自己接受唔到就去拒演嘅話，咁會令到自己嘅演戲受到好多限制。而且演員可以透過唔同角色去做另一個自己，加上我覺得呢個角色好有發揮。」而在《踩過界》之前，Zoie的美背亦曾在《致命復活》中展現過。

「視后」成功為Zoie贏得一時的討論，若論持久性和深刻程度，天嬌和Annie姐更稱得上是Zoie的代表作。（網上圖片）

而在《EU超時任務》中，她令身旁的戴耀明有生理反應的一幕亦曾被網民熱討。（電視畫面）

18年所儲下的子彈在《大帥哥》大派用場

Zoie在2000年以歌手身份入行，至2007年加入有線電視，參與過多輯旅遊和飲食節目包括《活得很滋味》、《四個轆》系列等，但Zoie在2013年加入無綫後，隨即在單元劇《我們的天空》擔任單元主角，踏上演員之路，自此幾乎與旅遊飲食絕緣。踏入37歲Zoie的演員道路開始萌芽，問她會否覺得有繞路的感覺？她極力否認：「以前喺舊公司，我可以話係一個摸索階段，我所做嘅節目，全部都係經驗，係一點一滴咁累積。但去到一個位，我覺得自己需要一個轉變，畀自己一個衝擊，嚟到無綫之後拍劇，呢個係我一直都想做嘅事。」及後Zoie在5年間參演過超過10部劇集，無一不堅持「對得住自己」的心態用心演繹，而Zoie在《大帥哥》的演出無疑受到不少人的關注，大部分都是正面回應，對比之前有明顯進步。哪，天嬌又會否她最滿意的演出？Zoie直言：「我會話係。因為我覺得自己每一個演出都會學到更加多嘅嘢，即係話愈後嘅角色就有愈多經驗。之前嘅作品，我係儲緊子彈，我好希望我可以繼續咁進步落去，呢樣先係我最想要嘅嘢。」

點擊下圖重溫Zoie如何儲子彈：