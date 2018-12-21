七大必睇懸疑陸劇推介　TFBOYS王俊凱新作好評度直逼《河神》

喜歡跟著主角一起尋找線索，享受抽絲剝繭破案的快感嗎？我們聽到你的心聲囉！特別準備了七大好評破表、豆瓣高分懸疑劇。無論你是喜歡警匪犯罪、靈異科幻，還是心理疾病等題材，這裡一應俱全，準備好來場燒腦之旅吧！

《悍城》​｜李光潔、袁文康

✭豆瓣評分：7.5

喜歡警匪破案，或是電影《艋舺》主題的必看！《悍城》是由《如懿傳》江太醫、李光潔飾演該劇兩大男主珞珈、白振赫。該劇一開始由帥痞男珞珈「故意」入獄作為開頭，引起觀眾的好奇，進而帶出警方與東南亞毒梟相互鬥智的故事。該劇僅24集，故事相當緊湊，加上若有似無的「兄弟情」，以及時而留下懸念都讓劇迷欲罷不能！

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+ 9 + 8 + 7

《瘋人院》｜劉暢、盧杉

✭豆瓣評分：7.8

喜歡電影《不赦島》（《Shutter Island》）嗎？那這部《瘋人院》你絕不能錯過！被網友評為「接近禁播邊緣」、「讓你在38度大太陽底下都覺得冷」恐怖懸疑劇，以心理疾病為切入點，並集結恐怖、驚悚、懸疑、超自然等元素，帶你一探療養院背後不為人知的秘密！

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+ 12 + 11 + 10

《天坑鷹獵》｜王俊凱、文淇

✭豆瓣評分：7.7

顛覆你對TFBOYS王俊凱、天下霸唱作品的認知！《天坑鷹獵》改編自天下霸唱的同名小說，但與霸唱筆下《鬼吹燈》、《河神》的暗黑風格卻相差甚遠，不僅增加了許多自然奇景，角色也少見的以「年輕人」為主。另外，王俊凱演技也跟著突飛猛進，他在《天坑鷹獵》可愛逗趣的個性，還被劇迷稱作是「行走的笑點」！

TFBOYS王俊凱主演的《天坑鷹獵》好評度直逼《河神》！點圖欣賞劇集精彩場面▼

+ 14 + 13 + 12

《河神》｜李現、張銘恩

✭豆瓣評分：8.2

若問到「傳奇懸疑劇」《河神》一定榜上有名！《河神》改編自天下霸唱小說，還少見地「網劇豆瓣評分超越原著小說」，可見其精彩程度。網劇《河神》以民初的天津為背景，故事基本上與原著沒直接關係，但卻和原著有著一樣的核心價值，因而備受原著黨推寵。另外《河神》也詳細介紹天津的風俗民情，像是有天津「拴娃娃」的習俗、地名的由來等，都該劇一大特色！

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+ 4 + 3 + 2

《無證之罪》｜秦昊、鄧家佳

✭豆瓣評分：8.2

常被網友大讚「水準堪比美劇」的《無證之罪》，改編自紫金陳同名小說，由《沙海》秦昊與《愛情公寓》鄧家佳所主演。該劇以連續三年犯案的「雪人連環殺人案」作為切入，講述自帶痞氣的警察嚴良（秦昊 飾）臨時受命接下的「雪人連環殺人案」，逐漸發現背後一系列複雜的謎團。然而每個人似乎都在做著自己或是他人的「死亡倒計時」。

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+ 11 + 10 + 9

《靈魂擺渡》｜郭世民、于毅

✭豆瓣評分：8.3

《靈魂擺渡》是部懸疑靈異類的網路劇，劇組可說是出了名的窮，妝容與特效受到許多吐槽，不過該劇的優點遠勝於這些！《靈魂擺渡》節奏緊湊流暢、故事紮實，每一集都是獨立的故事，每一個故事都有影射的社會議題，劇情回味無窮又發人省思！

《靈魂擺渡》大膽觸犯中國社會議題成內地熱話！點圖欣賞更多劇照▼

+ 4 + 3 + 2

《白夜追兇》｜王偉、潘粵明

✭豆瓣評分：9.0

喜歡《法醫秦明》的逼真場景？那你絕對不能錯過這部豆瓣9.0的良心劇，《白夜追兇》以七個案件緊扣主案，搭配潘粵明內斂純熟的演技、社會黑幕的影射，以及13集出現大反轉，絕對是懸疑控的你不能錯過的神作！

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+ 7 + 6 + 5

懸疑劇不僅給人緊湊刺激的體驗，更能細細品味，題材更是深入探討社會議題、人性黑暗，上述七大電視劇更是懸疑劇中不可多得的作品！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：懶人包》腦洞大開的地下世界！《盜墓筆記》的謎樣魅力！】