64歲成龍隔16年出新專輯　歌詞藏「遺言」會喊死人

對於成龍大家只會聯想到他是一位電影巨星，好難想像其實他都是一位歌手。曾出過10張唱片的他，自2002年發行《真的，用了心》之後，相隔16年他再出專輯《我還是成龍》亦是他第四張國語專輯。日前在內地舉行發佈會，原來這張專輯他足足籌備了4年時間，將自己的人生記錄成歌送給故友﹑好朋友﹑家人﹑兄弟等，更收錄了一首遺言歌絕對會喊死人，但始終獨漏了女兒吳卓林。

成龍出了一本自傳《成龍：還沒長大就老了》。（網上圖片）

早前成龍出了一本自傳《成龍：還沒長大就老了》，記錄了他這64年來一路走來的點滴，有見及此他亦因而有靈感將自傳寫成歌，將想講的說話一一在歌詞中呈現唱出來：「在這個中間呢我的一些朋友陸陸續續的走了就不見了，很多的話他們曾經想說，沒說，那我就說不如，在我有生之年，把我要說的話先說出來，曾經不敢說不好意思說，以前我沒有說的，我就從我這個唱片一個一個說出來，慢慢整個唱片匯成之後變成一個故事，我個人的故事，而這張唱片是有故事的，從我的人生，從我以前懷念的人，我家人﹑我父親﹑我影迷﹑我的朋友一個一個的說出來。」

成龍的專輯唱出對朋友﹑家人﹑兄弟的心聲。（網上圖片）

成龍不敢說﹑不好意思說、没有說的話都唱在這些歌中

在公佈的幾首歌中，第一《物是人非》他唱出對故友的懷念，包括他乾爸爸何冠昌﹑台灣歌手鄧麗君，還有方小姐，他的經理人同一些他離開了的兄弟，這一些人對他來講有太多回憶：「這首歌我是唱給所有的親人、前輩、朋友粉絲們的。走到人生的這個階段，我得到了很多，也失去了很多，這種複雜的感情我自己都很難唱得出來。所以，我想到了把它唱出來。」

其二是《愛情老了》寫給他的父母親的，因為父母親的恩愛令他感到相當幸福：「是懷念我的爸爸媽媽，我從小離開父母還對他們有過誤會，為什麼把我撇開，每個禮拜其他的學生都有父母來，我的父母不在。到了我十七歲的時候，父母回來給我買了房子四十平米的房子，用了他們十年的錢。當我回去的時候看見我的父母，看他們老的時候有個相依為伴的，一直這樣子看他們兩個人到了愛情的終老，結果一起都葬在澳洲，看見我爸爸媽媽蠻幸福的。」

成龍有太多朋友，一路走來有唔少貴人幫過他，所以他想唱出對他們的思念。（網上圖片）

爸釣媽媽相愛到老的愛情故事，令他覺得這個家庭非常幸福。（網上圖片）

第三首就是寫給太太林鳳嬌，他非常感謝太太一路走來的陪伴同支持，他亦知道自己是不善講甜言蜜語的人，只透過歌曲唱出來望太太能夠感受到：「希望她通過這首歌，知道以後我都不會說我愛你啊﹑我喜歡你啊，有甚麼聽歌。我兩一路走到現在，一定是我付出的少，她付出的多，這輩子能遇到她是我最大的福氣。」她絕對是他一生中最重要的女人。

一向重兄弟情的他亦寫了一首歌給成家班叫《成家班》，他認為一班好兄弟更比家人重要：「看見他們一個一個成名，看見他們結婚生子，看見他們賺到錢比我自己都開心。真的這班兄弟在我背後幫助我了很多，這幾十年來我跟他們生死與共，我的人生最重要的我的事業﹑我的朋友﹑我的兄弟才到我的家人。」連家人都不如兄弟，可想而知他們對成龍是幾重要。

他自己將事業視為第一位，而家人則是最後一位。（網上圖片）

他亦好感謝太太一路陪伴。（網上圖片）

最後又點少得仔仔房祖名，這一首《別放棄》是他創作同製作的，有見因為成龍經常語出驚人被外畀指責，房祖名就寫這首歌鼓勵爸爸唔好放棄，但沒想到成龍將其中歌詞加一句，反而將這首歌送給仔仔鼓勵他：「有時候我覺得我自己不是一個好父親，但是我是一個非常負責任的父親。我們都犯過錯都要承擔責任，在失敗中獲得成長，人生的路很長我們都會堅持到底。」他又講到對於仔仔一路成長的過程，直到他發生大事之後，他先發覺自己責任都幾大：「他出事那以後我只能責怪我自己，沒有好好地教導他。」又令他明白到假如現在有更多合作機會就會齊齊去做（父子一起工作），皆因以前他是盡量不同他一起同台的，直到受到美國演員Will Smith （半年不拍戲只照顧兒子）影響，才令他明白親情的重要性。

房祖名更寫一首《別放棄》給成龍。（網上圖片）

最後他這張專輯還寫了一首關於自己的「遺言」，唱出自己死後想講的說話，強調會喊死人：「我唱了一首我走了的歌，已經錄好了。我走了之後，我已經把整個唱片錄好，所有我的團隊勸我這首歌不能發，我說無所謂，我這個人是不迷信的，就是我想講的話先講，他們說大哥千萬不能發這首歌會哭死人的，我說好，但是我知道將來有一天，你們還當我是朋友的還當我是你們的大哥的，送喪的那一天哭死你們，這是我想做的。」但網友似乎不賣帳，覺得他獨漏了女兒吳卓林要他關心一下她，「趕緊給她些父愛」﹑「不提女兒你真够狠心」…覺得大人錯誤但小孩是無辜的。

對於他新專輯網友認為他連提女兒都沒有提，完全不勇敢做自己。（網上圖片）