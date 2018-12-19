權光珍@N.Flying被指嘲諷兼勾引粉絲　FNC娛樂宣布退團及反省

韓國討論區近日流傳樂隊N.Flying低音結他手權光珍性騷擾和侮辱粉絲，引誘粉絲談戀愛，以及說所屬公司FNC娛樂和N.Flying隊友壞話等，引起粉絲強烈不滿，要求權光珍退出組合。FNC娛樂今日（19日）發表聲明，宣布權光珍將會中止演藝活動和退出N.Flying，不過否認曾性騷擾粉絲。

權光珍被指控性騷擾和侮辱粉絲，因而被要求退出N.Flying。（視覺中國）

有粉絲昨晚在討論區pann和instiz等以「對粉絲性騷擾和勾引談戀愛」為題發帖，指權光珍在N.Flying簽名會上取笑粉絲外貌，指該名粉絲「到了外國才能成為美女」，又對受約會暴力而患有抑鬱症的粉絲說：「如果還走不出來，就會淪為失足女性」，還曾用膝蓋夾粉絲的腿，要求對方與自己交往。此外，粉絲又稱權光珍曾明言「不想當歌手，想去軍隊」、「低音結他手動動手指就可以了」等言論，加上早前觸發權光珍在官方網站自爆拍拖，因而觸發粉絲怒火，不但大爆權光珍黑歷史，還要求FNC娛樂將權光珍趕出N.Flying。

粉絲力數權光珍罪證。（網上圖片）

+ 3 + 2

FNC娛樂今日發表聲明，表示權光珍的確與粉絲私下交流，實屬不當行為，不過否認勾引和性騷擾粉絲。經過深入討論後，權光珍會退出N.Flying，在事實公開前，權光珍會全面停止演藝活動和自我反省。

FNC娛樂宣佈權光珍退出N.Flying，不過其他成員活動未受影響。（視覺中國）

回顧N.Flying過往照片（視覺中國）