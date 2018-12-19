張學友開騷唔只做善事　永久預留指定位置背後有洋蔥

歌神張學友為期兩年嘅世界巡邏演唱會「A CLASSIC TOUR學友‧經典」，下個月將在香港畫上圓美句號，雖然一票難求，但有指學友每場都會預留「第8行26號」呢個位置，原因係有位患癌症嘅歌迷，最大心願就係去睇學友演唱會。

學友嘅世巡快將落幕，唔知仲會唔會有逃犯被捕？（視覺中國）

雖然佢幾經辛苦先買到「第8行26號」呢個位，但開騷前不幸過世，有指學友知悉後十分難過，於是決定將每場演唱會嘅第8行26號永久保留，藉以記念呢位忠實歌迷，感謝佢同病魔對抗時，仍不忘對自己嘅喜愛，用生命去支持自己，到底呢個傳聞係真係假呢？學友雖然無回應過，但其所屬唱片公司環球就話：「無此安排，唔清楚係咪歌迷自發行為。」

有指學友為紀念去世歌迷，而將第8行26號坐位留空。（視覺中國）

有網友指出，會每場演唱會預留特定位置嘅其實係內地歌手周筆暢，事緣唱片公司早年為周筆暢舉行首埸個人演唱會前夕，其好友因交通意外去世，周筆暢為紀念好友，而將自己與生日7月26同號嘅「第7行26號」坐位永久不賣，並會在該位置放上鮮花。

周筆暢每次開騷，第7行26號位置都唔會出售。（視覺中國）

仲會放埋鮮花在該位置上，但旁邊嘅觀眾會唔會有少少驚？

學友雖然無預留位置，但佢每次開騷，都會叫朋友以米代替花籃、又或者叫朋友將心意轉化做善款，幫助一班有需要嘅貧困老弱長者，等佢哋可以得到免費中醫診療服務。下月嘅香港站，學友都鼓勵大家將心意轉化做善款，因為每100元就可以幫助一位病人獲得一次免費嘅中醫診療及3日內服藥。

