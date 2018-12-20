2018英國時尚大獎名單　17歲星二代擊敗Bella Hadid奪年度模特兒

「英國時尚大獎」（British Fashion Awards）創立於1986年，與「美國服裝設計師協會時尚大獎」（CFDA:The Council of Fashion designers of America awards）是世界兩大最受矚目的時尚盛會之一，有時尚界「奧斯卡」之稱。

「英國時尚大獎」上周於倫敦Royal Albert Hall盛大舉行，一班名人紅星以及時尚界人士包括碧咸（David Beckham）一家、仙迪歌羅馥（Cindy Crawford）一家、Kendall Jenner、Rita Ora、Kate Moss等都有亮相，還特邀美瑾瑪歌王妃（Meghan Markle）出席，為今次典禮擔任頒獎嘉賓。

當晚共有15個獎項，其中5個由來自全球各地2000名業內人士評選出，另外5個則為特別貢獻獎。

作為時尚界一大盛事，當晚不少明星紅人都有出席，圖為名模仙迪歌羅馥一家，女兒Kaia Gerber也是時下人氣很高的一位超模。（VCG）

+ 4 + 3 + 2

年度設計師Pierpaolo Piccioli (Valentino)

Pierpaolo Piccioli同Maria Grazia由2008年開始出任Valentino的創意總監，兩人於2015年齊獲CFDA國際大獎。2016年Pierpaolo Piccioli任獨立創意總監，他以獨特的視野，為這個古老的品牌注入新鮮元素，革新公司男裝產品線，在配飾方面推出Rockstud等產品。Pierpaolo Piccioli的創新對行業有顯著影響，定義了全球時尚形態。

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli（VCG）

年度模特兒 Kaia Gerber

Kaia Gerber的媽媽是美國超級名模仙蒂歌羅馥，深得媽媽優良基因的她擁有一雙無敵大長腿，身材比例接近11頭身，年僅17歲已經是各大時裝周的「老」面孔，廣告代言更接到不停手，是千禧一代極具影響力的超模之一。

作為超級名模仙蒂歌羅馥的女兒，Kaia Gerber的起點可謂相當高，11歲便成為Versace的童裝代言人，14歲已經簽約著名模特經紀公司IMC，現今是各大品牌及時裝周的寵兒。（VCG）

+ 6 + 5 + 4

傑出成就獎 Miuccia Prada

身為Prada同Miu Miu創意總監的Miuccia Prada早在2004年已經獲得CFDA，自80年代接管Prada後，Miuccia Prada在1985年設計的一系列做工精細的黑色尼龍手提袋，引領品牌走向國際，憑藉大膽新穎的設計風格，將家族企業拓展為全球性的時尚品牌，為業界創造出一個又一個的奇跡。

Miuccia Prada設計風格大膽新穎，她在1985年設計的第一個手袋可謂引領品牌走向國際。1993年同丈夫Patrizio Bertelli創立了普拉達文化藝術基金會 (Fondazione Prada)，用於推廣當代藝術展覽以及其他劇院、哲學與建築相關文化活動。（IG圖片）

Swarovski改革獎 Vivienne Westwood

來自英國的77歲「龐克之母」Vivienne Westwood反叛前衛的形象深入民心，她的龐克風格設計在70年代震撼了整個時尚界，80年代中期，她被視為全球最具影響力的時裝設計師之一。同時，她在設計方面也會考慮環境問題，熱衷使用可持續發展的材料去設計衣服，為社會環境等問題做出了積極的推動和影響。

77歲「龐克之母」Vivienne Westwood獲得Swarovski改革獎，她的設計風格大膽前衛，令人印象深刻，而且為社會環境等問題做出了積極的推動和影響。（IG圖片）

年度潮牌大獎 Off-White

Virgil Abloh創辦的時尚潮牌Off-White可謂為運動裝注入了不少時尚元素，還與不少品牌聯名，好似Nike、Vans、Converse等，甚至跨界同德國行李箱品牌Rimova合作。這個富有活力又不乏時尚感的品牌深受大眾喜愛。

Virgil Abloh創辦的時尚潮牌Off-White奪得年度潮牌大獎，同時他還擔任Louis Vuitton的創意總監。（網絡圖片）

年度最佳品牌 GUCCI

自從20115年Alessandro Michele出任GUCCI的創意總監之後，品牌可謂有一個顛覆性的變革，由一個老牌「升呢」為眾多年輕人追捧的潮牌，為GUCCI翻開全新的篇章，令品牌業績大增，屢創新高。在2018年，GUCCI團隊的創造力在正面的品牌認知度方面取得了巨大進步。

創意總監Alessandro Michele為GUCCI翻開全新的篇章，令老牌變得個性獨特，成為年輕人追捧的奢侈品之一。（VCG）

完整獲獎名單如下：

最佳男裝設計：Craig Green (Craig Green)

最佳女裝設計：Clare Waight Keller (Givenchy)

最佳配飾設計：Demna Gvasalia (Balenciaga)

年度新銳女裝設計師：Richard Quinn (Richard Quinn)

年度新銳男裝設計師：Samuel Ross (A-COLD-WALL)

年度設計師：Pierpaolo Piccioli (Valentino)

年度模特兒：Kaia Gerber

年度品牌大獎：GUCCI

年度潮牌大獎：Off-White

傑出成就獎：Miuccia Prada

商業領袖人物：Marco Bizzarri (Gucci)

2018開拓者大獎：Kim Jones

Isabella Blow時尚創作者獎：Mert & Marcus

特別表彰獎：Parley for the Oceans

Swarovski改革獎：Vivienne Westwood