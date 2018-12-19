DARA義氣撐BIGBANG勝利！　粉絲勁期待做香港演唱會特別嘉賓

BIGBANG勝利將會在2019年1月12日來香港舉行演唱會《THE GREAT SEUNGRI TOUR 2019 LIVE IN HONG KONG》，令不少V.I.P（BIGBANG粉絲）都十分期待BIGBANG忙內勝利的演出。在昨日就有新的消息，公布了DARA（前2NE1成員Sandara Park）將會來到香港做勝利演唱會特別嘉賓！

其實早前師弟WINNER和iKON上月來香港舉行演唱會時，DARA剛剛好也在香港旅行，當時有不少消息指DARA會成為WINNER和iKON演唱會的嘉賓。同時，也有不少人在香港「野生捕獲」DARA合照。雖然上一次DARA只是私人行程，未有如大家所想的一樣當上WINNER和iKON演唱會的嘉賓，沒想到在兩個月後就有如心靈相通一樣，由勝利成功為香港的粉絲請來了DARA表演。

DARA做BIGBANG勝利香港演唱會特別嘉賓。

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DARA也就今次的演出特意在Instagram上發文，表示自己十分感謝勝利的邀請，更開心地表示很快在香港見面啊！香港的粉絲已經有一段時間沒有看到DARA的演出，所以大家也要把握今次的機會去看一下DARA的表演啊！

DARA上月才到香港旅遊。