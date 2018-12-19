TWICE定延壓力爆煲講到喊　2018年殺人行程究竟有幾可怕？

2018年亦是韓國人氣女團TWICE的豐收年之一，9位成員Momo、子瑜、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛更打破自身不少紀錄，ONCE（TWICE粉絲）無疑是組合最大的支柱。可是作為偶像，在粉絲面前必須表現得充滿正能量的情況下，成員定延終於在一次節目中流下淚水，令粉絲非常心痛。

昨天（18日）播出的《TWICE TV》中，定延打算為了2018年也非常辛勤的成員，購買小禮物作為互相的鼓勵。期後定延獨自在練習室中，包裝每份禮物，又向鏡頭真情剖白對成員的謝意。沒想到一邊說著，她突然低下頭眼泛淚框，更直接在鏡頭前流下眼淚。定延講到：「其實我們現正進行日本巡迴演唱會，可是為了拍攝新歌MV和專輯封面，又回到韓國。要完成的事情很多，所以成員們也正處於非常辛苦的狀態。我也想成為大家的力量，可是抱歉沒法做到…應該要在粉絲面前展示笑的一面，可是卻隱藏不住辛苦的樣子，所以非常抱歉。」

定延說到一半開始哽嚥，後來直接流下淚水。（影片截圖）

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隊友Sana即晚也上傳Instagram，表示多謝定延為了成員用心的準備。她更搞地笑安慰對方說「誰在這時間令人眼淚打轉啊？真的是…明天眼腫的人，全部也是定延的錯」，再一次展示出9人的好感情。TWICE在2018年，在韓國和日本一共發行了共8張專輯和單曲，亦同時進行第二次巡迴演唱會和首次日本巡迴演唱會，奔走了20場演出。加上大大小小的公演和頒獎禮，莫講放假，就連想有一天休息的時間都難。加上身份是偶像，必需每天笑臉迎人，又再多了一種無形壓力。難怪定延忍不住終於大爆煲，令ONCE非常心痛。

TWICE豐收固然好，可是粉絲更希望成員有充足的休息和健康的身體。（網上圖片）