《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬飽受幻覺折磨　遊戲音樂原來大有來頭

韓國tvN電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》劇情越來越引人入勝，玄彬（飾演劉鎮宇）的精神狀態受到遊戲影響，即使沒有戴上遊戲用的隱形眼鏡，仍不停出現朴勳（飾演車亨錫）在他面前現身的幻覺，令他飽受折磨，需要朴信惠（飾演鄭希周）的陪伴才能阻止幻覺出現。而在這個遊戲中常常出現的歌曲，其實是世界名曲《Recuerdos de la Alhambra》，中文譯名正正是「阿爾罕布拉宮的回憶」。

玄彬在劇中受幻覺折磨，還因此受傷入院。（網上圖片）

《Recuerdos de la Alhambra》1896年由西班牙作曲家同結他手Francisco Tárrega創作，據指當時Francisco Tárrega黃昏時分眺望位於西班牙格拉納達的名勝阿爾罕布拉宮，看着夕陽上的宮殿，心中泛起無限感慨，所以撰寫結他獨奏曲《Recuerdos de la Alhambra》，抒發心中的情感。歌曲至今已被世界各地的音樂家改編成不同版本，包括鋼琴、豎琴、小提琴等版本。

《Recuerdos de la Alhambra》在1896年由西班牙作曲家兼結他手Francisco Tárrega創作。（網上圖片）

雖然電視劇名為《阿爾罕布拉宮的回憶》，不過阿爾罕布拉宮不是劇集重心，反而《Recuerdos de la Alhambra》一曲最近數集不時出現，塑造劇集懸疑風格，或許比起西班牙優美景色，《Recuerdos de la Alhambra》才是劇集精粹。

雖然劇名叫 《阿爾罕布拉宮的回憶》，但阿爾罕布拉宮出場次數甚少。（網上圖片）

《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照