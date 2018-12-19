林志玲變台灣最後敗犬？　自稱未有對象亦冇時間拍拖

台灣藝人林志玲今日（19日）以一身白色晚禮服來港出席慈善頒獎典禮，她稱會一直以做慈善為目標：「當自己還有能力的時候，趕緊做應該做的事情，因為一輩子其實不長不短的，必須要過得很值得！如果可以創造一些微笑或正能量的話，我會做一輩子！」

志玲說她過往十幾年都活在規範的框框裏，所以希望下年能夠放慢、無規劃地過，放自己一個假。（葉志明攝）

提到「敗犬女王」楊謹華宣佈結婚，現年44歲的志玲是圈中僅餘的「盛女」感情事頻頻受到關注，志玲表示為楊感到開心，而她亦深知大家為其著急，她直言有更關心自己，奈何未有對象，亦沒有時間拍拖，她指越來越多單身女性享受獨處的時光，而他自己亦期待有兩個人的時候，不擔心會變成「敗犬NO.1」。

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而志玲日前在社交網站上上載一張身穿白色疑似婚紗的長裙相片，並寫上「輪到我了嗎？」，引起網民揣測林志玲是不是要結婚了？志玲大呼冤枉：「那個其實不是婚紗！大家誤會了！那只是一個剛好採訪的禮服，我覺得好像現在穿上白色的服裝大家就會覺得是婚紗了是不是！」

志玲笑稱現在每逢穿白裙都會被人誤會是婚紗。（葉志明攝）

相信很多人都很關心志玲在聖誕節有沒有很多約會，她笑稱：「我也希望有人邀我！我覺得現在很幸運的是我有很多愛我的工作人員，都已經在我身旁。一個人的時候還是要享受自己的獨處吧！，同時也期待著未來有幸福的兩個人的時光！」