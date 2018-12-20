張敬軒年尾終於出新碟　物盡其用於百年古蹟大宅拍攝專輯靚相

張敬軒今年真係超級勤力，由年頭到年尾都經常見到佢嘅蹤影，變身降兩度開演唱會，又做YouTuber瘋狂拍片，當然唔少得做返歌手本業出碟啦。日前於今年樂壇第一張成績表中連奪三獎的張敬軒推出全新廣東大碟《Senses Inherited》﹐今次大碟以「傳承品味」為主題，以一張專輯的形式向偶像致敬。

軒仔早前於IG分享多張靚相，話唔知揀邊張做封面照好，相當苦惱。（張敬軒IG）

引起他注意的是1996年林憶蓮的專輯《感覺完美》。從九六年到開始，軒仔一直希望能做出一張喚醒心靈深處的真善美，以及跟傑出的音樂班底，一起做一張活在這個越快速越需要愛的專輯。為了配合這次主題，軒仔力邀當年《感覺完美》專輯的功臣之一編曲人Mac Chew加入。在詞曲方面，邀請許多曾經合作過的音樂人，再一次將過去歌曲裏的故事，創作出延續篇。另外，這次的錄音程式更引用經典器材，這體現了整個製作團隊對的勇敢和堅守音樂最初的情懷。

新碟內的《百年樹木》是《櫻花樹下》十年最終章，而《歲月靜好》及《裝睡的情人》則是《百年樹木》的延伸篇。

值得一提的是新碟內的《百年樹木》是《櫻花樹下》十年最終章，原班人馬再次交出十年樹木百年情人，樹蔭看著人海悲歡與愛恨的情歌。而《歲月靜好》及《裝睡的情人》則是《百年樹木》的延伸篇，填詞人林若寧看到《百年樹木》的MV後靈感大爆發，繼而寫了這個三部曲。

軒仔喺自己嘅古蹟大宅拍攝專輯相片，裡面件件都係古董搞到工作人員都唔敢亂坐。

除了歌曲，碟內相片採用黑白照，拍攝地點是軒仔的屋企，一座獲悉心保育的殖民時期的百年大宅，攝影用盡軒仔家的每一個角落，軒仔說：「間屋係第一次借出嚟拍攝，客廳、偏廳、書房、睡房、露台都影晒。我自己有個習慣，就係好鍾意儲懷舊傢俬，好啱今次影CD cover嘅原意。」由於軒仔屋企勁多懷舊古董傢俬，拍攝隊伍到場後都唔敢周圍郁同坐，軒仔見到就話：「你哋隨便坐當自己屋企就得，好多人都以為懷舊傢俬好貴，其實唔貴㗎，就算喺外國買番嚟，都係大眾可以負擔到嘅價格。」