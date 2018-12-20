【守護神之保險調查】A-Lin唱廣東話主題曲　終於唔再係菊梓喬？

每每打開電視（無綫台）幾乎所有劇集主題曲都是由鄭俊弘﹑菊梓喬﹑吳若希等星夢歌手主唱，似乎了無新意。但最近電視迷有耳福喇，皆因緊接《兄弟》播出，由邵氏影業同愛奇藝合拍的劇集《守護神之保險調查》主題曲，竟然邀請了台灣有「天生歌姬」之稱的A-Lin（黃麗玲）主唱，今次是她首次挑戰廣東歌，聽起上嚟完全有不一樣的感受，唔少網友都大讚好好聽感情相當到位。

A-Lin首唱廣東話歌曲，獲得一片讚賞。（視覺中國）

熟悉A-Lin的觀眾都知道，她是台灣原住民（阿美族），一出道就憑首張專輯《失戀無罪》紅遍兩岸三地，奠定其「天生歌姬」的地位。今次唱《守護神之保險調查》主題曲，她一共推出了兩個版本《真相》同《世世》，前者是國語版而後者則係廣東話版，實現了A-Lin希望擁有一首廣東歌的夢想。

A-Lin雖然廣東話唔準，但情感相當豐富。（視覺中國）

用非母語的語言唱廣東歌，當然A-Lin在歌詞咬字上仍有待進步，不過歌聲仍然有感染力同情感豐富，絕對可以感到澎湃的情緒，這一些完全同發音無關。網友們都力讚A-Lin夠勇敢接受挑戰，感受到她滿滿的誠意「發音是否很正確 who care！歌好聽感情到位」﹑「很不錯了」﹑「我覺得很感動」…不愧是唱得之人。

品冠都有份參與插曲。（網上圖片）

另外，馬來西亞歌手品冠等人亦有份唱劇集插曲，對比過去一眾星夢歌手壟斷劇集歌曲，今次《守護神之保險調查》集合唔同地方歌手演唱的確帶來新鮮感。

今次《守護神之保險調查》被安排在無綫黃金時段播出，除了劇集主題曲是亮點之外，主演演員都好令人期待，皆因好多都是過去無綫藝人，就好似黃宗澤﹑徐子珊﹑邵美琪…另外更集結林德信﹑許紹雄﹑苗僑偉﹑劉心悠﹑溫碧霞﹑鮑起靜﹑徐正溪…兩岸三地好戲之人齊集相信唔會令人失望的。

黃宗澤飾演調查員百天明。（網上圖片）

徐子珊亦有份演出，飾演洗衣店店主 張東。（網上圖片）