伊能靜屢被攻擊整容忍無可忍　稱箍牙4年改變容貌

49歲台灣女星伊能靜已經是兩位孩子的媽媽，但外表身材仍然Keep得好猶如少女般，正正因為如此卻不時惹來她整容傳聞屢受攻擊。而她最終亦忍無可忍透過社交網站寫下千字文澄清，承認因為戴牙套（箍牙）同改變飲食習慣的關係而變漂亮，更大方分享自己變靚的秘訣。

伊能靜強調自己沒有整容。（網上圖片）

近年箍牙風氣流行，改變了唔少人的外觀，而伊能靜變靚的秘訣之一就是箍牙：「牙套戴了兩年，這兩年來，每隔四個月就主動找牙醫調整臉型的需要，前一陣子太瘦下巴感覺太尖，跟牙醫溝通希望兩頰飽滿，重新做牙模設計。這一陣子覺得有法令陰影，再次和牙醫溝通。這是我第四次依臉型修正牙套。」她為了靚要戴足四年，連她自己都好佩服自己：「我真的佩服我對健康和美的意志。」

其次因為注重飲食而的確令身體出現變化：「每天大量綠色生或燙的根莖類蔬菜、一天2500CC的水分，一個硬幣大小的堅果，一份粗糧，完全戒絕零食、甜品，斷了牛﹑豬、雞等肉類（這部分請不要模仿，我有營養師指導我。）吃海鮮的原型，戒精緻澱粉，依然堅持不喝冷凍飲料，只吃低糖的水果。感覺皮膚更緊緻，膚色也白皙。」另外改變髮型亦是其中一項重要原素。

伊能靜認了有找牙醫調整臉型。（網上圖片）

她亦透露攻擊她的人大多是女性，亦不諱言直接作出反擊：「對我最惡毒的攻擊就是老、整、修，我感到非常驕傲，由其這些碎詞多是來自女性，她們不健身、不吃健康食物、不抱持正面對女性的肯定，她們的文字带着憤怒，彷佛妳好看讓她們沒辦法過日子，她們說妳為了討好男人，殊不知只有最腐敗的腦才會想出這樣的形容詞。」

伊能靜亦表示髮型好重要。（網上圖片）

伊能靜找到自己獨一無二的變靚方式，她感到非常驕傲，亦不在意外界對她外表作出攻擊，因為在某種意義上，這一些攻擊其實存在羨慕，變相讚美她漂亮。但始終有一些網友唔相信，更直言留言問她：「你沒有打玻尿酸之類的嗎？」，伊能靜亦大方回答：「沒有，以後也許會」，力證自己是天然美。