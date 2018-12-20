BTS防彈少年團香港騷售票網遇故障　主辦宣布延至下午三點再賣飛

韓國天團BTS防彈少年團將於明年3月20至21、23至24日在香港舉行「BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF HONG KONG」演唱會，門票於今日（20日）早上10點公開發售，一眾A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）引頸以待，希望今日能成功搶飛，以在明年演唱會一睹偶像風采。不過，售票網站快達票因偵測到未經授權的活動導致故障，主辦單位宣布快達票現時已暫時關閉系統，並於今天下午3時重新售票。

BTS防彈少年團繼《MAMA》香港場之後，明年三月再度來港演出。（視覺中國）

BTS防彈少年團香港演唱會門票雖然在早上10點發售，但A.R.M.Y均遇到未能付款，或無法進入售票網的情況，引發A.R.M.Y怒火。主辦單位Live Nation在下午12點20分透過Facebook發文：「快達票網站於今早偵測到未經授權的活動，導致網站出現系統性故障。為了確保網站正常運作，快達票已經暫時關閉系統，並將於今天下午3時重新啟動售票服務。為大家帶來不便，我們深表歉意。」主辦單位回應《香港01》查詢時，強調若歌迷在十點開售時成功購入門票，該門票會仍然有效。

BTS防彈少年團香港演唱會門票今日發售，惟售票網偵測到未經授權的活動，決定延至今日下午三點再賣飛。（資料圖片）

主辦單位透過Facebook等渠道宣布延至下午三點再賣飛。（網上截圖）

重溫BTS防彈少年團《MAMA》香港場照片

+ 11 + 10 + 9

觀看更多

BTS防彈少年團預告演出《KBS歌謠大祝祭》 香港騷門票20日開售