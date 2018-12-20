公司威迫拍踩界性感MV　韓團STELLAR前成員：有得再揀唔會做偶像

韓國性感女團STELLAR因為每次都有突破性MV而引起大家討論，雖然組合已經解散，但仍然有一定的話題性。前成員佳英早前就接受訪問，向大眾表示成員都是在公司的威迫下才拍下性感MV，更加踢爆隊友田律因為拍性感MV後而有心理陰影。

韓國演藝圈一直有一個說法每個月會有100組新偶像組合推出，但可以參加音樂節目的大概只有十幾組，因此大家都會想盡方法希望可以在舞台上表演，令更多人可以認識到自己。STELLAR在經歷過易手後，公司就在2014年讓STELLAR走上「性感女團」之路。

STELLAR在易手後一直被要求走性感路線。（網上截圖）

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前STELLAR成員佳英就指當時公司要求成員田律在《Marionette》MV中喝牛奶，但在拍攝時就突然要求：「一邊喝、一邊微微地倒出少少牛奶。」但最後MV卻指集中在田律的胸部，佳英就指自己看到MV後非常震驚。因為田律當時只有20歲（韓國年齡，即香港年齡19歲）。更爆料指從那次以後，田律因為心理受傷而不能再喝牛奶。

田律因為拍畢這一幕而不再喝牛奶。（網上截圖）

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在拍攝《Vibrato》MV的時候，公司又要求STELLAR在拍攝當天穿「有挑釁性」的衣服。STELLAR成員有告訴過公司不能這樣跳舞，但公司就反指STELLAR只是抱怨而不去作出嘗試，所以STELLAR嘗試了5次拍攝後就對公司表達出成品太挑釁，但最後還是出現在專輯中。佳英又透露每當STELLAR成員向公司提出意見，表明不想拍性感相的時候，公司就會以他們的合約去「提醒」他們。因為STELLAR成員們沒能力支付違約費用，所以才感到害怕，不得不繼續拍攝。

公司曾要求STELLAR以這身裝扮去在MV中跳舞。（網上截圖）

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佳英就指《Marionette》這首歌推出時，STELLAR的成員們都只是20歲出頭，自己日常生活和MV的風格截然不同，所以因為唱了性感歌而有好反應而有點傷心。佳英就指：「我不是那種人，在生活中一次也沒有出現過那種（性感）形象，但那首歌讓我成爲了這樣的人。而且還經常聽到生活中從來沒有聽過的髒話。」佳英更指自己有機會重生的話，也不想再當偶像，希望過平凡的生活。

佳英在經歷過STELLAR的一切後，坦言就算有機會也不想再當偶像，只希望可以過平凡的人生。（網上截圖）