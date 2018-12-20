謝賢翻撻細49歲Coco？　「忘年戀」宣布分手5個月後復合

82歲謝賢（四哥）今年7月自爆與小49歲的上海女友Coco分手，回歸單身生活。當時他還抱怨「一個人住一間屋，起身望住個海，食飯又一個人食，幾枯燥！」但最近有人爆料指Coco經常到四哥寓所探望他，因而傳出兩人復合的消息。有報道指四哥回應稱他與Coco是朋友，不會分手，令人霧裡看花！

雖然四哥已經82歲，但依然好有型，他更不時在網上分享自己的生活照。（微博圖片）

原名謝家鈺的謝賢縱橫演藝圈六十多年，被圈內人尊稱「四哥」，但相比起他的演藝事業，他的情史更為人津津樂道。四哥曾經公開過的有五段情，結過兩次婚，第一任女友是60年代紅極一時的玉女影星嘉玲，因為當年他不懂得珍惜導致分手。60年代末，四哥與蕭芳芳因拍戲相戀，後來因為性格差異分手。1974年，四哥與瓊瑤劇御用女主角甄珍閃婚，但兩年後就宣布離婚，甄珍後來嫁給了音樂人劉家昌，而四哥就在1979年與狄波拉結婚，婚後誕下謝霆鋒及謝婷婷，直到1995年協議離婚。

四哥與狄波拉離婚後保持朋友關係，日前還一起出席活動。（視覺中國）

與狄波拉離婚後，四哥換了多位女伴，直到與上海女友Coco交往才安定下來。當年69歲的四哥一開始和只有20歲的Coco拍拖，外界都不看好。但雖然兩人有49歲的年齡差距，但甜蜜恩愛程度卻不輸年輕人，不時被拍到在公開場合擁抱親吻，還合體錄節目，對於二人的關係，四哥在2008年參加《舞林大會》時說：「這是我最後一段感情，我想好好保存！」Coco也曾剖白：「和他在一起很幸福，但壓力也很大。最幸福的是他是一個很紳士的男人，我很受呵護，我很榮幸！」

四哥2008年與女友Coco一起參加內地節目《舞林大會》。（視覺中國）

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四哥一直對女友呵護備至，不止照顧Coco的起居飲食，更資助她到英國進修。這段「忘年戀」維持了12年，2016年甚至有報道指Coco成功懷孕，霆鋒即將做哥哥的消息，不過最終被證實只是謠傳。去年四哥接拍內地真人騷《寶貝的新朋友》時，開放了自己逾千呎的豪宅，讓節目人員拍攝，還不停自爆自己的獨居老人生活。今年7月他直認分手，有傳他給了Coco兩千萬分手費，如今兩人傳出復合的消息，這段相差49年的「忘年戀」成功復活！

四哥一直被公認是花花公子，但他卻自稱好專一，與Coco拍拖12年來經常被拍到出雙入對。（視覺中國）