《Running Man》不再播80年代香港歌　MC Jin舊歌忽然rap住亂入

《Running Man》的背景音樂一直都是節目其中一個火紅的話題，由李光洙的主題歌《Saint Agnes and The Burning Train》到池石鎮主題曲《Your House》，不少歌曲也因為在《Running Man》中播出而變得耳熟能詳。在最新一集播出的《Running Man》中，就有一首廣東歌被選中成為背景音樂。

每次一提起香港，《Running Man》就會播出《當年情》、《奔向未來的日子》等等多首80年代的香港歌曲。在新一集播出的《Running Man》中，竟然出現了MC Jin歐陽靖在2008年和吳彥祖一同推出的《香港Superstar》，令一眾香港的觀眾都覺得神奇。

《Running Man》中，李光洙偷竊時竟然播MC Jin的《香港Superstar》。（網上截圖）

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李光洙在《Running Man》中因為悄悄地偷走了李是英的投票卷而被發現，在公開真相時就以MC Jin歐陽靖的《香港Superstar》做背景音樂。未知MC Jin會不會因為今次在《Running Man》中用了做背景音樂而在韓國得到大家的關注呢？同時，也希望可以讓更多人藉這個機會去認識不同的廣東歌。