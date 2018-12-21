舒密加身家億萬從沒緋聞　獨愛妻子一人：沒有她沒有我

「車神」米高舒密加（Michael Schumacher）在賽車場上所向披靡，卻在退役後，2013年法國度假的一次滑雪意外後，一直昏迷至今，近日有外媒指舒密加病情「有好轉跡象」。5年來，舒密加的太太歌蓮娜（Corinna）一直在丈夫床邊，即使要變賣家產，也不放棄對丈夫的治療，相信有一天，他終會醒過來。這是一個關於不離不棄，與你共富貴，也與你共患難的真實故事。

世上有一種愛，叫「舒密加與歌蓮娜」。（網上圖片）

1989年，年僅20歲的舒密加還只是一個在F3默默打拚的車壇新仔，而同齡的歌蓮娜也只是個來自德國小鎮的鄉下女孩。在一次車隊舉辦的舞會上，二人相遇，舒密加對歌蓮娜一見鐘情，他後來對歌蓮娜深情表白：「在我看你的第一眼，就已經淪陷在你的笑容裡。」

舒密加對太太歌蓮娜一見鐘情。（GettyImages）

「執子之手，與子偕老」（路透社）

二人交往6年後，於1995年8月，舒密加和科琳娜在德國一個鄉村古堡舉行了婚禮。舒密加在F1 賽車場上所向披靡，7次奪得世界冠軍，77次刷新最快圈速，91次分站冠軍的賽場奇蹟。舒密加成為世界冠軍之後，名與利隨之而來，當其他車手身邊的辣模一個換一個，他卻從沒有傳過緋聞，在他的身邊，一直都只有歌蓮娜。舒密加每次捧盃，都會在台上大叫「我愛你，歌蓮娜」，下台後，總是第一時間親吻妻子，把每一次的榮耀都與愛妻分享。

每次捧盃落台，舒密加都會第一時間親吻親子。（網上圖片）

也許當時很多人會羨慕歌蓮娜，長相和出身平凡的她，在外人眼中，是高攀車神的「灰姑娘」，但舒密加卻永遠將自己的成就歸功於太太，「沒有歌蓮娜，不會有現在的我，我很感謝我的妻子」、「是她給了我力量，讓我不斷突破自己的極限」，舒密加更說妻子是他的「守護天使」。

雖然舒密加在車壇上所向披靡，名利相雙，但對他來說，妻子才是最重要的人。（GettyImages）

雖然比賽為舒密加帶來鉅富，但擁有億萬身家的他，一家的生活，比起很多富豪還要檢樸。他們一家人住在瑞士的小山村，過著非常簡樸的生活，兩個孩子上普通的公立學校，生活中最大的銷費，是一架可以讓舒密加在賽後馬上回家的私人飛機。而在2004年的印度海嘯，舒密加捐出了1000萬美金，是當時數目最大的一筆私人捐款。

舒密加和歌蓮娜來自德國一個只有5.5萬人口的小鎮，因此養成檢樸的性格，即使擁有鉅富也不揮霍。（網上圖片）

但賽車場始終都是一個高危的地方，身為車神的舒密加，也出過大大小小的意外，為免妻子再擔驚受怕，舒密加選擇在2012年退役。即使事業登峰造極，也不及妻子重要。他們帶著剛滿15歲的女兒Gina-Maria和13歲的兒子Mick，豪擲千萬英鎊購買了海島和莊園別墅，開始悠閒低調的隱居生活。

舒密加退役後，一家人到法國滑雪，但一場意外，令這一家從天堂跌落深淵。（視覺中國）

正當歌蓮娜以為以後不用再擔憂丈夫的安全，一家正享天論之樂，過著令人稱羨、無憂無慮的生活之際，命運之神竟狠心，與這個善良又忠厚的車神開了這樣一個玩笑，他多年來，在無數過程凶險的比賽後安全回家，卻在退役後的一次度假滑雪中出了這樣嚴重的意外，頭部撞到岩石受到重創，令他一直昏迷。

舒密加馳騁車場多年，卻在滑雪場上發生意外。（視覺中國）

舒密加的名成利就為歌蓮娜帶來了富足的生活，在他受傷昏迷之後，甚至很大可能在病床上度過餘生，但歌蓮娜依然對他不離不棄，與他共患難。在這幾年之間，歌蓮娜為了給舒麥加提供更好的醫療條件，甚至變賣了私人飛機、別墅等家產，每天都守候在他病床前，無怨無悔地照顧丈夫。歌蓮娜果然是舒密加的守護天使。祝願車神早日醒來！

舒密加出事多年，歌蓮娜一直在他身邊，不離不棄。（GettyImages）