【泰純了】寫真遲出貨雞排妹嬲爆　晒裸胸照道歉疑走光

25歲的台灣「宅男女神」雞排妹（鄭家純），擁有天使臉孔傲人身材就人人皆知，出道6年時間推出了幾本寫真書均大受歡迎，今年再推個人寫真集第四擊《泰純了》。原本該書在12月中可以出貨，但萬萬想唔到因為出版社問題搞到出貨日期廷誤，以致雞排妹非常不好意思，親自貼祼胸照同大家Say Sorry,相當性感。但卻因此被唔少網友發現胸部位置疑似出問題，「左邊是露點嗎？」，引起大家紛紛討論。

雞排妹出的寫真往往大受歡迎。（網上圖片）

曾經講過出寫真書是一件功德無量的工作、可以療癒大家的雞排妹，今次寫真書的內容尺度比起以往更性感，雖然唔係全裸但若隱若現令人十分有幻想，令唔少人相當期待買返屋企睇。原本該書出貨時間已經決定好，但沒想到因為出版社問題而導致廷期，此事亦令她本人相當嬲嬲豬：「此次合作出版社，第一次經歷大量出貨，手忙腳亂，導致原訂出貨時間12/15-18，延至12/22。這麼吐血的事情，照片本人昨晚才知道。追問原因後我得內傷，發完脾氣還是得面對，請各位多多包容。萬分抱歉。」唔少粉絲都話唔緊要願意慢慢等：「好的作品是值得一等再等的！」

雞排妹其實對於寫真出貨廷誤，亦相當嬲嬲。（網上圖片）

雞排妹貼上寫真書封面同大家Say Sorry相當性感，見她只穿著一件薄衫躺在浴缸中，用長髮遮掩重要部位，只是一張封面照就已經引來網民曝動，「好白好正」﹑「身材超棒」﹑「健康又性感」…紛紛舉手想買。但亦有網民發現懷疑她左邊胸疑露點，而她亦親自回答：「當然不是」，但大家懷疑應該是被修圖修走了，無論如何都好今次雖然出貨廷誤，但似乎無損大家心情慢慢等作品面世。

雞排妹手拿的封面照，被網友懷疑露點。（網上圖片）