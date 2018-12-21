林夏薇老公被貼街招指是空心老倌　林夏薇連發三圖回應？

林夏薇與老公莫贊生。（視覺中國）

林夏薇（Rosina）於2011年加入TVB成為旗下藝人之一，由開始時在電視劇《結‧分@謊情式》中擔任第三女角，到2018年的《逆緣》中擔任庄司晨（Aki）一角而大受歡迎。當時每當有慶功宴或劇組聚餐時，均會在林夏薇開設的食店內舉行。

有報導指，林夏薇在香港其實已經擁有十間食店。（資料圖片）

其實林夏薇自2015年嫁於金融才俊莫贊生後，就已明顯地減少拍劇，16年至18年也只一年拍攝一部劇集，到今年（2018年）更已約滿無綫電視，並宣佈日後以家庭為重，變相《金宵大廈》成為她在TVB的告別作。當然，婚後的林夏薇成為少奶奶，日前更在Facebook上張貼佈置聖誕樹的短片，顯得十分幸福。

前幾日有人發現林夏薇夫妻兩人被貼街招。（網上圖片）

不過，日前就有傳媒發現，在TVB電視城外林夏薇與老公莫贊生被張貼多張街招，內容為：「金融才俊，其實係空心老倌。老婆生一個BB比一億。邊有錢比？提防股壇老千。」令人質疑，林夏薇與老公莫贊生的經濟狀況是否如街招所言的出現了問題。直至昨日林夏薇於Facebook上張貼了三張圖片，內容似是回應近日被貼街招一事。