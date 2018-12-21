Gin Lee新歌《風靡》MV做女漢子　終於恨到靚仔男主角

李幸倪（Gin Lee）繼電子迷幻曲風〈侘寂〉後又一新突破，推出由Supper Moment為Gin量身打造的Band Sound氣勢新作，搖身一變成為瀟灑撇脫女漢子，表達女生們要堅強自信，即使沒有另一半都可以獨立自主。

日前Gin為新歌〈風靡〉拍攝MV，今次導演特意找來1男3女的角色，分別飾演Gin的男朋友及閨蜜們，而Gin就開心表示：「今次我終於有個靚仔外國男主角啦，做我的MV男朋友，仲要喺車上俾我鬧，最終仲趕埋佢落車！亦都好開心有3位『閨蜜』陪我兜風兼跳舞，一行人好有『Girl Power』的感覺，好正！」

MV故事起首只見Gin在車內與男朋友爭吵，而Gin展示出自信的面貌後，就把男朋友趕下車，並親自駕車出發。鏡頭一轉Gin載著3位女生閨蜜，沿著岸邊公路兜風，來一場說走就走的Road Trip。在路途中一行四人落車，隨著〈風靡〉輕快的節拍，由Gin帶領她們一起跳舞，充分展現出女生應有的自信態度。

為了今次的拍攝，專程安排了一輛1963年生產的英國古董車，Gin透露：「我好興奮又緊張，因為係我第一次揸古董車，感覺十分珍貴，同時又要好小心。」當日拍攝在欣澳取景只有13度，Gin無懼天寒地凍露腰又露腿，吹風拍攝了一整天都無有怕。Gin〈風靡〉MV於今日(12月21日)上架，敬請期待。

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