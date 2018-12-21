波多野結衣演出全球首支日本全中文AV　更有一位中國女優亮相？

日本人的創意的確是沒有極限，最近日本AV生產商SOD集團便公開了新作的封面，而其片名相當之長──《百聞不如一見！SOD都是真的、帯大家体験情色文化的最先端―日本！改編自真実案例 影像介紹日本観光須注意事項全片中文発音 東京○○○○痴女物語》，片名最後的「○○○○」礙於尺度問題，未能在《香港01》中悉數寫出，有興趣的讀者可以自行搵資料。

全中文字的AV封面。（SOD）

不過，這套片最有趣的地方並不是超長片名，而是片名提及過的全片中文發音，所以這支作品絕非為日本本土拍攝，而是明顯地是針對大中華地區的市場，而在片中演出的女優亦在大中華地區深受歡迎，包括：本庄鈴、大槻響、波多野結衣、北川愛莉香、橘瑪麗和南梨央奈，相信「用家」屆時能夠聽到波多野結衣演繹「掏空你的○○」、「好厲害」等充滿味道的句子。

好多囡囡！（SOD）

除了上述女優，還有一名疑似中國人、名叫「林思吟」的女性演出，難道又多一名中國人遠赴日本投身AV業？非也，根據台灣AV達人「一劍浣春秋」的文章，這位「林思吟」其實是一位名為千乃愛佳的AV女優，她曾經以「吳苑林」的藝名演出，在AV中扮過台灣女生，讓聽不懂中文的日本Fans信以為真，而她的中、英文能力的確不弱，所以的確有不少人以為她如宣傳所指，是台灣偶像。