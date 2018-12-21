台灣最索女警激似田馥甄　網民醫院捕獲：好想被逮捕

其實同台灣女星田馥甄（Hebe）真係幾似。（Instagram圖片）

台灣一向是盛產美女之地，蔡依林、周杰倫老婆昆凌、林志玲、田馥甄都是出自台灣的歌星影星。不過，正所謂「美女藏於民間」，在台灣的話，就連街市賣魚的老闆娘也有可能「正妹」，而台灣網民又擅長以及熱衷於「野生捕獲」各種不同職業的美女。不過，今次要說的並不是大家所熟悉的台灣美女藝人，而是近日台灣網民熱烈討論的女警美女，驟眼一看，其實有分似台灣S.H.E.組合的田馥甄（Hebe）。

呢位叫林筱綺嘅女交通警，係咪令大家聯想到《新紮師妹》呢套戲呢？（網上圖片）

林筱綺係幾靚嘅，怪唔得咁受台灣網友歡迎。（IG圖片）

其實這位台版「新紮師妹」早於2016年就登上過台灣媒體版面，當時還被網民稱之為「讓網友想談戀愛的女警」。近日又有台灣網友拍得這位「新紮師妹」在醫院中工作的英姿，在討論區貼文並寫道：「第一次來醫院是雀躍的。」原來在討論區也有不少網友認得她，還留言說：「平鎮神女警」、「她傳說中的平鎮交通隊正妹Angel」，更有不少人留言稱：「想犯罪」、「好想被逮捕」等。據知這位女交通警林筱綺現正駐守桃園市平鎮交通分隊，如果香港市民到台灣旅遊的話，不妨留意一下，說不定也可以「野生捕獲」她。