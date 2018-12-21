暗網登廣告搵獵物　德國變態食人魔笑言：味道比豬肉更香

在眾多的殺人案件裏面，相信人食人是最令人毛骨悚然。試問有誰能接受得到殘殺及吃掉同類？當提到電影《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）中的食人博士Hannibal Lecter，大家都會認為他是銀幕上數一數二的恐怖角色。而這個故事於2013年亦被改編成劇集《沉默的羔羊前傳》（Hannibal），一共三季，如果大家有興趣的話，可以到Netflix收看。

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《沉默的羔羊前傳》改編自電影《沉默的羔羊》，今次的主角由Anthony Hopkins變成Mads Mikkelsen。（IMDb圖片）

《沉默的羔羊前傳》以另類的拍攝手法來呈現人食人這個惡行，拍攝、場面調度均甚有電影感，而殺人濺血的畫面亦拍得出美感。加上主角Hannibal Lecter（Mads Mikkelsen飾），在吃人肉時將肉烹調及上碟都仿如Fine Dine一樣，所以幾年前推出時極具爭議，但同時都有很多觀眾想這套劇集繼續拍下去。

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主角食人博士對飲食要求甚高，每次下廚（包括烹調人肉）都會炮製得像Fine Dining一樣，伴碟亦相當精緻。（IMDb圖片）

人食人、食人癖及被吃癖這些行為，在心理學上名為「吞食性愛好」（Vorarephilia），指由想像吞食他人（或生物）或被吞食，抑或是當第三者觀賞，達到生理性刺激的效果。「吞食性愛好」是「性慾倒錯」（Paraphilia）中最變態的一種，其他「性慾倒錯」包括戀屍癖、戀童癖等等。而現實生活中，就發生了一件轟動全球的人吃人案。

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兇手Armin Meiwes是以為電腦技術人員，他在Deep Web一個聚集食人癖的討論區中的登廣告尋找獵物，希望將自願者先虐殺後食其肉。（Getty Images）

2001年，一名患上食人癖的德國男子Armin Meiwes在暗網（Deep Web）中的一個關於食人癖及被吃癖的討論區中，登徵友廣告，寫道：「尋找一名年齡介乎18至25歲的人士，先玩虐殺後食肉。」一個月後，患上被吃癖的Bernd Brandes就以電郵回覆Meiwes，不過他直言不玩虐殺，只吃肉。其後Meiwes便提出邀請與Brandes見面，並進行這個吃人計劃。

據外國傳媒報道，Meiwes用錄影機將殺人及整個過程紀錄下來，片段現時還收藏在德國法院的證物室。均為雙性戀者的兩人見面後，Brandes就立即提出Meiwes用菜刀，將他的陰莖切下後一起享用。Brandes先服用20粒安眠藥和喝了大量烈酒，不過在陰莖被切出來後，躺在浴缸流血不止。過了10小時，待Brandes的血差不多流乾後，Meiwes用刀往Brandes的喉嚨插下去，將他殺死。

受害人Bernd Brandes患有被吃癖，他回覆Meiwes的廣告時表示自己不玩虐殺只食肉，不過更加沒有想到在「欣賞」Meiwes吃下自己的肉前，便遭對方殺害。（影片截圖）

Meiwes他先將Brandes的屍體倒吊起來，把內臟挖出來，再用刀將屍體一分為二。然後，慢慢將肉割下來，並連同內臟一起分別放在多個膠袋內，儲存在雪櫃。接下來的10個月，Meiwes每天都會用進食Brandes的肉，有時更會用橄欖油和蒜來烹調Brandes的肉，或者將骨頭磨成粉末混入麵粉製作麵粉團。後來，因為一為奧地利學生在網上發現了邁韋斯的廣告後立即報警，才將Meiwes繩之以法。當警察將Meiwes拘捕，在他的家搜證時，發現了所拍攝的片段及搜出一袋袋人肉。

劇中的主角Hannibal Lecter智慧相當高，更是心理醫生。（影片截圖）

在審訊期間，Meiwes否認謀殺，表示自己只是按照Brandes的要求將他殺死。重組案情時，他詳細地透露自己如何將Brandes殺掉、分屍及吃掉他的肉。Meiwes毫無悔意，在形容人肉的味道時更面露令人心寒的笑容說：「跟豬肉差不多，但較香。每吃一口，都會令我更想念他。」他更指吃掉Brandes的肉，感覺就好像對方活在自己體內。

另外，因為這是全球首宗食人魔的審訊，有很多來自世界各地的記者參與聽審，不過因為內容太過變態，有多名記者聞之作嘔。2004年基於Brandes是自願被吞食，法庭只判處Meiwes入獄8年。後來控方進行上訴，最後Meiwes在2005年被判終身監禁。直到現時，德國警方從來沒有對外公布該殺人影片，但有網民曾經表示在Deep Web中看過片段，血腥程度令人咋舌，未能觀看完整片段。