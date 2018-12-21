蔡健雅新歌疑抄襲Taylor Swift　千字文回應：對得起自己和歌迷

金曲歌后蔡健雅（Tanya）相隔三年推出全新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》，她日前在北京舉行盛大記者會，為了新碟主打歌她更特別飛到斯里蘭卡取景，可見她花了不少心思。點知新碟剛推出，就有網友指Tanya的新歌《半途》疑似抄襲美國天后Taylor Swift於2011年為電影《饑餓遊戲》（The Hunger Games）所創作的歌曲《Safe & Sound》，對此，Tanya今日（21日）就在微博發文作出回應。

蔡健雅相隔三年推出新專輯，早前在北京舉行記者會。（微博圖片）

網友將Tanya的新歌《半途》片段與Taylor Swift的《Safe & Sound》作對比，指出兩首歌曲部分極其雷同，疑似有抄襲嫌疑。隨後又翻出她過往的作品如《紅色高跟鞋》、《越來越不懂》都與美國樂團《The Weepies》的歌曲旋律十分相似，甚至稱她為「裁剪雅」。對於種種質疑，Tanya就表示無奈：「抄襲不抄襲？我想是每個創作人其中最大的惡夢。寫了20多年的歌，幾百首，但不曾算過。一路來難免會有一些“難忘”被質疑的作品。」對於12年前的作品被網友重提，她自嘲是她的「黑歷史」：「那時，常聽The Weepies。Sorry，但在寫歌的當下，真的沒有在想我要抄襲！」

蔡健雅新歌《半途》被指抄襲Taylor Swift的歌曲《Safe & Sound》，網友指兩者極其雷同。（網上圖片）

至於新歌《半途》被指抄襲，她則笑言：「我這個中年老女人真的沒辦法去翻全世界的歌去對比！」更強調在音樂創作上自己不敢抄襲，不認同也不需要：「我還是那個我，認真寫歌唱歌的蔡健雅」。同時亦對支持她的歌迷表示感謝。

蔡健雅今日（21日）在微博以千字文回應被指抄襲。（微博截圖）

不過對於Tanya的回應，網友亦分成兩派，有歌迷力撐她：「支持你！沒必要理會他們！」另外亦有網友不領情，認為她抄襲還不認：「這麼光明正大的抄襲我第一次見！」

蔡健雅為拍攝主打歌MV遠赴斯里蘭卡取景。（微博圖片）