【有線電視】得返900萬資金？　黃芳雯：大老闆邱生話係長線投資

近日有消息指，有線電視繼去年供股集資約6.87億後，直至今年9月底已動用了中的4.88億，經調整和預留營運資金後，只淨約900萬元供電視業務發展之用。而集團最近亦發出股東函透露，因為市況反覆而公司又長期虧損，早前接觸過的兩名包鎖商均拒絕供股，最終只得由大股東永升（亞洲）包銷。

其實最近開電視都月不少新節目播放，包括《明治憑什麼》、《兒嬉立法會》、《志雲拆局》、《同理·繼續走》、《香港代表作》等。（資料圖片）

其實「有線電視」與免費頻道「開電視」同屬永升（亞洲）旗下的子公司，而兩者在製作節目上亦有著非常密切的關係。對於姊妹公司面臨財困一事，開電視藝人黃芳雯表示未所聞，對公司充滿信心：「因為之前台慶，大老闆邱生（邱達昌）都話做電視係長線投資，但都承諾會繼續加碼。而我亦唔見到公司有咩大變動，2019年嘅節目都安排好，嚟緊我都要主持好幾個自家製節目。嚟如而家籌備緊一個農曆新年期間會播嘅風水節目，一月尾又有另一季嘅節目，我淨係公司個期都已經拍到去二月。」

左起：李麗珊 盧頌恩 黃芳雯 鄺芷凡。（受訪者提供）

由黃芳雯和項明生主持的節目《明治憑什麼》，帶觀眾遊走東京，尋找與明治維新有關的衣食軼事！（受訪者提供）