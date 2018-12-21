【後生仔傾吓偈】麥明詩熱愛於家中天體營　馮盈盈：試過差啲出事

麥明山比麥明詩大三歲，畢業於香港中文大學醫學院，現為醫生一名。

最新一集《後生仔傾吓偈》搵嚟麥明詩長兄麥明山（Vincent）做嘉賓，難得現真身，當然要問下佢十優港姐喺屋企時有咩怪僻，麥明山一開始都答得好保守，話麥明詩比較靜，之不過，轉個頭，佢就話：「屋企明明有工人姐姐，但都幾恐怖，我睇過一個研究，話啲屋企愈亂嘅人，愈有愛心同創意，佢應該係我見過最有愛心的人，其實你睇佢架車都知，明明係5人車，但就只係可以坐得1個人。」講到呢度，麥明詩都無力反駁，而曾經都係乘客嘅陸浩明同馮盈盈都表示十分認同。

佢話麥明詩外表女性，但內裡十分強悍。

麥明山繼續爆料，指麥明詩除咗平時愛將隱形眼鏡丟到洗手盆之外，夏天時仲會打大赤膊通屋走，到底所謂嘅打大赤膊係未好似天體營咁呢？麥明山就好緊張咁話唔係，但就無再加以解釋，而麥明詩就即時指出：「我好過盈盈，有著底褲。」又係時候回帶，FYY曾經喺節目話過自己有裸睡習慣，並自爆會喺房除晒內衣褲大解放，而有時落街買嘢，仲會用厚衫遮掩自己嘅真空……而呢日，當大家講起呢個話題時，FYY就有補充：「屋企無男生時就會把握機會，完全未試過出事，不過有次除晒衫走入廁所沖涼，沖完之後聽到媽媽話叫6人份pizza，話因為細佬帶咗朋友返嚟玩，好在佢哋無出房，唔係就出事。」莫非港姐都係咁open?



而呢位強悍女子，夏天仲會喺屋企天體營……