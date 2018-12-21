鍾欣潼（阿嬌）與老公賴弘國日前在香港舉行婚宴，婚禮上的每個細節都極盡完美，無論是婚紗、姊妹裙、場地等，都體現出一對新人的用心，婚宴上的結婚蛋糕都備受矚目！事緣作為好姊妹的蔡卓妍（阿Sa）早在婚禮前就透露和容祖兒（Joey）夾份送一個價值六位數字的結婚蛋糕，婚宴上大家終於見到這個「天價」蛋糕的真面目，絕對貴得有道理！

蛋糕高過一個人，設計十分精美。（視覺中國）

這個約七呎高的蛋糕以城堡為主題，每一層都有不同的設計，大部分都以金色為主調，相當高貴，中間更做成透明、鏤空設計，但最特別的是蛋糕最頂層的「天空之城」，非常高難度，難怪索價十萬元！

價值六位數的結婚蛋糕，靚到阿Sa同Joey都忍唔住影多幾張相！（IG圖片）

其實這個蛋糕來頭絕對不小，出自已在香港經營超過45年的文華餅店，而總廚Yves Matthey更是設計結婚蛋糕的專家，曾榮獲2017年世界美食峰會卓越獎「年度糕點大師」。Yves自1987年起加入酒店，多年來製作過不少精美的蛋糕，他更負責開發新的糕點，到不同地方包括日本、法國等交流學習。很多名人的結婚派對、酒會也會請文華餅房設計蛋糕。據酒店職員透露，整個蛋糕由構思到製作完成需時兩個月，是師傅配合新娘子阿嬌的要求和想法精心設計，雖然看上去非常精緻華麗，但由於製作原料的原因，並不是每個部分都可以食用。

原來呢個蛋糕出自文華大師級師傅Yves Matthey，他是結婚蛋糕方面的專家。（酒店提供）

Yves曾製作不少精美蛋糕，經驗豐富，更獲獎無數。（酒店提供）

曾經和Yves共事長達13年的甜品師傅古嘉俊（Chef Koo），在接受《香港01》訪問時亦大讚他的手藝：「Yves最擅長雕塑，呢個蛋糕製作難度都高，睇得出係精心設計嘅，包括燈飾擺設等等，絕對可以攞去參賽。」而提到製作過程，Chef Koo就認為最難的部分是最頂部的城堡：「相信成個蛋糕整堡壘難度最高，至少要整兩個星期，因為個平衡位好難就。其實我地整呢啲蛋糕之前會同工程部開會，因為要傾下結構上嘅問題。」可見製作程序相當複雜。