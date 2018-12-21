【深宮計慶功】陳煒攞獎請食飯　暫冇追求者：我要吊深海龍躉㗎！

早前陳煒憑《宮心計2深宮計》中的太平公主奪得「最受歡迎女角色」，而同劇的馬國明亦憑同劇的任三恕奪得「最受歡迎男角色」。劇集雙喜臨門，煒哥決定掏荷包請客，宴請一眾勞苦功高的幕後，包括監製梅小青、方俊華等，煒哥說：「因為無佢哋我哋都攞唔到獎。」

《宮心計2深宮計》一眾台前幕後，麥玲玲都有嚟呀！（陳順禎攝）

離婚新聞被翻炒



自煒哥得獎之後，傳媒界出現數之不盡的報導去回顧她的演藝事業，但煒哥2012年離婚的事又再被翻熱，問煒哥會否因此而有所感觸？她笑言：「其實都無可避免，因為記者朋友都鍾意，或者係唔知問我啲咩嘅時候都會問，咁我都只係輕輕帶過，有時我講咗都唔知會變咗做標題，希望大家可以將個焦點放喺我嘅演藝事業上面啦！」既然煒哥希望繼續在演員之路積極發展，哪下個目標又是否「視后」呢？她說：「我而家手頭上面，加埋拍緊嘅《法證先鋒IV》，總共有四部劇未出街，（哪個角色最有信心可以問鼎視后？）產量大，所以希望個命中率會高啲，不過都係隨緣啦！」

除了《法證先鋒IV》，煒哥還有《多功能老婆》、《好日子》和《福爾摩師奶》合計4部劇在手。（陳順禎攝）

忙到無時間理感情事

其實煒哥近年工作非常頻繁，即使得獎後仍未言「加價」，實行繼續密密做：「我好平㗎！」不過工作太忙，要重投愛情路的話實在分身不睱：「今朝又開外景，噚晚又開緊廠，同埋而家我希望答謝晒身邊啲朋友先，（有追求者？）無喎⋯⋯我要吊啲深海龍躉㗎嘛！」