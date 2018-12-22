【深宮計】馬國明學蕭正楠宣布結婚？心穎：千祈唔好

無綫劇集《宮心計2深宮計》包攬了《萬千星輝頒獎禮2018》上的「最受歡迎男/女角色」，陳煒決定掏荷包慰勞劇組。不過馬國明都毫不吝嗇：「原本係打算夾嘅，不過煒哥話係呢間酒樓嘅代言人，用咗個靚價去請客，所以今晚餐飯就畀佢埋單，咁我就現場拎啲現金出嚟畀大家抽，（你再搞一次？）如果大家係開心嘅，我無所謂㗎。」

馬明除了「預設現金獎」之外，即場慶起又掏荷包加碼再抽，煒哥亦不甘示弱，兩人全晚合計掏了大概2萬元現金獎畀工作人員抽。（陳順禎攝）

抽中現金獎要罸雙倍？



其實今日黃心穎亦有出席，更偕男友馬明一齊受訪，問到馬明會否在抽獎時出術令心穎中獎？豈料心穎搖頭說不：「其實你哋知唔知呢，我哋（藝人們）抽中獎嘅話呢，係要雙倍攞返出嚟再抽過㗎！（點解？）通常......」馬明補充謂：「通常我哋都希望幕後人抽到啦，因為始終幕後辛苦啲，（時常發生？）係呀，成日都攞返雙倍出嚟！（倒不如直接放棄？）咁又唔得，」心穎又再為馬明補充：「咁抽到都係開心，係幸運㗎嘛！我哋都想加碼送個好運畀人！」

馬國明、陳煒分別在奪得〈最受歡迎男女角色》，昨晚更同一班台前幕後一齊慶祝。

見蕭正楠求婚驚喜過攞獎



記得在頒獎禮當晚，與曹永廉一起奪得《最佳電視拍檔》的蕭正楠一席「愛的宣言」公開與黃翠茹的夫妻關係成為全晚焦點之一，問馬明為何今天阿蕭不見踪影？馬明打趣謂：「而家好忙㗎個衰仔，好多結婚嘅嘢要搞，不過嗰晚我真係好驚喜，仲驚喜過我自己攞獎！咁當時我又唔係聽得好清楚，以為佢係求婚，再三追問先知係註咗冊！我就比較遊魂啲！（會否仿效阿蕭？）要安排吓，不過無諗過！」心穎在旁小聲說：「千祈唔好。」馬明繼續說：「要安排到好似佢哋咁靚又好難，（求婚？）真係無諗過，我諗我哋嘅秘密武器係唔宣布！」