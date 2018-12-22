MIRROR演唱會前夕壓力爆煲　花姐：直情匿埋喺後樓梯唔敢見佢哋！

花姐表示MIRROR的表現雖然還是有點小瑕疵，但以第一次開演唱會來說表現已經相當不錯。

ViuTV真人show《全民造星》選出的12人男子組合MIRROR昨晚（21日）於九展Star Hall舉行首個演唱會《2018 THE FIRST MIRROR LIVE CONCERT》，監製兼經理人花姐（黃慧君）表示就像夢一樣：「我幾個月前做《全民造星》呢個節目，冇諗過幾個月後佢哋可以做一個演唱會，我自己都唔係好相信！」

花姐稱覺得Stanley、Anson Kong和Jer在演唱會上的表現最令她滿意

花姐坦言臨近演唱會自己壓力爆煲失眠了好幾日，更要在一班囝囝面前「扮無事」：「今日我嚟到又唔敢話畀佢哋聽我好緊張，跟住我就詐病一路搵個口罩遮住自己，就係唔想畀佢哋睇到我個樣，我好驚我自己緊張又會影響到班囝囝。開場之前我直情匿埋喺後樓梯唔敢見佢哋！」

MIRROR幾時會再有下一場演唱會？花姐：「我希望㗎！我希望快啲搞第二次演唱會㗎！我目標希望情人節有一個mini concert！」

花姐表示親眼看見12個囝囝登上舞台時令她不禁有點眼濕濕：「《無盡》嗰個位令到我好感動，因為《無盡》嘅歌詞就好似講緊佢哋喺度努力，同埋佢哋呢幾個月不眠不休，有一啲怨言都冇，今日嘅成果係佢哋應得嘅。」

短短時間就能夠把12個寂寂無名的男生打造成新一代的偶像團體，覺得自己算成功了嗎？「我冇諗過呢個係唔係一個奇蹟，我覺得香港好耐冇一個咁香港嘅男子組合，其實對觀眾嚟講都係一個刺激，我覺得第一步我哋行得好好，一定要繼續保持繼續進步！」