《兄弟》未播完是失落獎項的最大原因？　楊明：拍劇唔係為攞獎

電視劇《機場特警》昨晚（21日）舉行殺青飯聚，楊明坦言與劇中一大班演員捱更抵夜相處了近半年時間，所以在昨天拍攝最後一場戲後感到有點失落：「因為嗰場戲係講有人殉職，又要喊又要培養感情，所以最後一個shot導演話『完工殺青！』又喺浩園嗰個場景，最尾揸車走嗰下我係有少少失落。」

楊明、張振朗、蔡思貝及湯洛雯等一眾《機場特警》演員出席殺青飯聚。（葉志明攝）

楊明近來的作品如正在播映的《兄弟》、《鐵探》和這部《機場特警》都有大量動作打鬥場面，但他坦言拍攝《機場特警》是最辛苦的：「如果你有睇《兄弟》，夏天行係一個特工，佢係唔需要有戰術嘅，但係《機場特警》要學習好多戰術同操體能，喺日夜顛倒同唔夠瞓嘅情況下要操肌肉對於我哋演員嚟講會比較吃力。」以前經常飾演斯文人的他笑言自己愛上了演打鬥戲：「雖然實有少少損傷，但係我覺得好好玩，呢類戲其實平時冇乜機會可以接觸到！」

《兄弟》將於今晚（22日）播放大結局，楊明稱應該會與伍允龍、劉穎璇和江嘉敏等私底下約食飯齊齊睇大結局。（葉志明攝）

台慶劇《兄弟》在上星期日的《萬千星輝頒獎典禮》上沒有奪任何獎項，會否有點失落？「唔會嘅，我哋拍劇唔係為咗攞獎，而係為咗觀眾睇得開心，睇到觀眾對我哋嘅支持已經好足夠。」（會不會因為在頒獎典禮後才播到全劇的戲肉覺得有點蝕底？）「應該唔會太蝕底嘅，咁攞獎嗰套夠播完咗好耐啦，其實佢要蝕底都仲蝕底過我哋。可能我哋個劇種唔同啲啦，唔緊要嘅，我哋再接再勵拍啲唔同嘅劇種畀大家睇！」

希望快點聽到楊明的好消息！（葉志明攝）

女友莊思明在公開活動上透露楊明深得自己父母歡心，他笑稱：「老人家鍾意就最好啦，起碼過少兩關先！我爹哋媽咪就成日都催，由我30歲開始催，但係未有時間去安排呢件事，希望短啲（時間）啦，我哋兩個都博殺緊，等事業有個基礎先！」