【知否知否應是綠肥紅瘦】定檔25日播出　趙麗穎演繹庶女成長史

由馮紹峰、趙麗穎主演的古裝愛情劇《知否知否應是綠肥紅瘦》日前宣布確定於12月25日在內地湖南衛視獨家首播，網絡平台愛奇藝、騰訊視頻、優酷同步播出，並於myTV SUPER同步點播。

劇集改編自關心則亂的同名小說，通過北宋官宦家庭少女盛明蘭（趙麗穎飾）的成長、愛情、婚姻故事，展開了一幅由閨閣少女到侯門主母的生活畫卷，講述一個家宅的興榮，古代禮教制度下女性奮鬥的傳奇故事。

由趙麗穎、馮紹峰主演的古裝愛情劇《知否知否應是綠肥紅瘦》將於下個星期二在湖南衛視同多個網絡平台同步上檔，令不少粉絲興奮不已。（微博圖片）

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《知否》由內地「東陽正午陽光影視有限公司」製作，正午陽光出品過多套大熱電視劇，包括《瑯琊榜》、《歡樂頌》、《偽裝者》等，有「國產劇良心保證」之稱，製作的劇集都引起眾多觀眾關注，不知道《知否》是否會成為下一套受歡迎的作品？

另外，近年趙麗穎所參演的劇集都備受矚目，擁有龐大的粉絲群體，可以說是收視保證的內地小花之一。自從拍攝電影《西遊記·女兒國》之後，有關趙麗穎同馮紹峰的話題不斷，今次是兩人第二次合作，加上10月他們宣布結婚，再次提升大家對《知否》的關注度，就目前大家對片花的評價都一致讚好，也非常期待劇集播出，不知道馮紹峰同趙麗穎會在這套劇中擦出怎樣的火花？

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